Mogli sprzedać nawet 150 kg narkotyków. Gang handlarzy rozbity przez CBŚP Miłosz Kuter 11.04.2025 08:52 Gang handlarzy narkotyków został rozbity przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. 13 zatrzymanych osób usłyszało zarzuty dotyczące między innymi kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani działali głównie na terenie Piaseczna i mogli sprzedać nawet 150 kg narkotyków.

4 Funkcjonariusze CBŚP rozbili gang handlujący narkotykami (autor: cbsp.policja.pl)

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang handlujący narkotykami. Działali głownie na terenie Piaseczna i mogli sprzedać nawet 150 kg narkotyków.

W akcji brali udział funkcjonariusze Zarządu w Warszawie CBŚP wspólnie z prokuratorami mazowieckiego PZ Prokuratury Krajowej.

— Grupa przestępcza działała w latach 2019-2023. Według ustaleń funkcjonariuszy i prokuratury w tym czasie członkowie tej grupy mogli wprowadzić na rynek co najmniej 150 kg różnego rodzaju narkotyków, między innymi mefedronu, amfetaminy, marihuany oraz kokainy — przekazał rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.

Wrześniowski dodał, że akcja została przeprowadzona w ostatnim czasie w okolicach Warszawy. W trakcie działań zatrzymano 13 osób.

Policjanci przeszukali zajmowane przez podejrzanych nieruchomości i znaleźli kilkaset tysięcy złotych, a także narkotyki.

13 zatrzymanych osób usłyszało zarzuty dotyczące między innymi kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, podżegania do uszkodzenia ciała i podżegania do niszczenia mienia.

— Na podstawie zebranego materiału dowodowego, decyzją sądu 9 osób zostało tymczasowo aresztowanych — przekazał podkom. Wrzesiński.

