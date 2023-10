Wystawa "Odbicia Piękna" w Muzeum Azji i Pacyfiku 11.10.2023 10:28 „Odbicia Piękna” to jedna z największych na świecie kolekcji chińskich obrazów na szkle z końca XIX i XX wieku. Kolekcja Mei Lin to ponad 100 obrazów, z których 75 zaprezentowanych zostanie w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie już 26 października 2023 r.

1

Malarstwo na szkle znane jest w Chinach od XVII wieku, kiedy to na dwór cesarski docierali europejscy kupcy i dyplomaci, prezentując malarstwo nowego typu. Sztuka ta, początkowo przeznaczona dla wąskiego grona, zyskała dużą popularność w XVIII wieku. Obrazy z tego okresu często powstawały na rynek eksportowy i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów w Europie i Ameryce Północnej. XIX i XX w. to czas, gdy produkcja obrazów na szkle była bardziej lokalna. Artyści malowali obrazy o tematyce wypełnionej symbolami pomyślności i odniesieniami do literatury, co sprzedawano głównie na terenie Chin.

Tematyka wystawy skupia się właśnie wokół wspomnianej lokalności. Dzięki uprzejmości właścicieli kolekcji Mei Lin, Haitang Mayer-Liem i Rupprechta Mayera, zaprezentowany zostanie zbiór obrazów z końca dynastii Qing i wczesnego okresu republikańskiego.

Obrazy na szkle przedstawiają sceny z mitologii lub literatury popularnej, przedmioty przynoszące szczęście oraz portrety dzieci i kobiet. Dzieła te ukazują także sceny domowe i zmieniający się wizerunek Chinki żyjącej pod koniec okresu dynastycznego, wchodzącej w nowoczesność, charakteryzującą się nie tylko licznymi zmianami politycznymi, ale przede wszystkim zmianami społeczno-kulturowymi.

ODBICIA PIĘKNA

Chińskie malarstwo na szkle z kolekcji Mei Lin

Wystawa czasowa

27.10.2023 – 21.04.2024

ul. Solec 24, Warszawa