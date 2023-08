Speedwayz najgorętszy zlot motoryzacyjny tego sezonu! 17.08.2023 09:48 W niedzielę 13 sierpnia na węgrowskim rynku odbył się zlot motoryzacyjny Speedwayz 2023. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Event 99 stworzone przez trójkę przyjaciół: Jakuba, Kamilę i Przemka. Event zgromadził prawie 300 pojazdów oraz liczną publiczność. Każda osoba mogła znaleźć coś dla siebie. Pojawiły się samochody i motocykle z całej polski, zarówno nowe jak i zabytkowe, zmodyfikowane oraz te, które są zachowane w stanie oryginalnym. Jakiegokolwiek podziału na naszej wystawie nie uświadczyliście, gdyż wyznajemy zasadę, że „motoryzacja ma łączyć, a nie dzielić”.

6

Na samym początku wspomnijmy o pojazdach zabytkowych. Można było obejrzeć takie auta jak Fiat 125p czy Fiat 126p, czyli poczciwy „Maluszek”. Na samym środku rynku stały razem z nowymi pojazdami dwie klasyczne Syrenki oraz naprawdę zadbany Volkswagen Garbus. Pojawił się także Opel z przyczepką kempingową w przepięknym błękitnym kolorze. Innymi zabytkowymi pojazdami, które zawitały na naszym zlocie były liczne starsze motocykle.

Nowsze pojazdy takie jak Toyota Supra GR, Subaru BRZ, Mercedes A45 AMG czy nawet Jaguar F-Type R z przepięknym pomarańczowym kolorem, godnie dotrzymywały towarzystwa swoim starszym „kolegom”. Widać było jak bardzo motoryzacja zaczęła się prężnie rozwijać, jak zmieniły się linie nadwozia oraz jakość wykonania.

Przechodząc dalej, do pojazdów zmodyfikowanych, na naszym zlocie można było zobaczyć zarówno stare projekty z wymienionymi silnikami, których przedstawicielami mogą być Volkswagen Jetta MK2 VR6 , Golf 2 1.8 Turbo czy Seat Toledo VR5, którzy byli laureatami trzech różnych konkursów, jak i nowe przerobione auta pokroju Subaru BRZ z bardzo ciekawym pomysłem na dwukolorowe koła, czy czerwonego BMW E36 niemalże leżącego na ziemi, z dużym, pięknie zgrywającym się z linią nadwozia spojlerem na klapie bagażnika. Nie zabrakło również takich pojazdów jak: Corvette C6, Mazdy RX8, Mitsubishi EVO X, BMW M4, Porsche 944, Porsche 718 GTS i wiele wiele innych ciekawych samochodów.

Wydarzeniu towarzyszyły konkursy zlotowe m.in. zmiana koła na czas kluczem ręcznym, Ułożenie kluczy do skrzynki z narzędziami na czas, najwolniejszy przejazd trasy motocyklem, auto zlotu nowe i stare oraz wiele innych. W sumie nagrodzonych zostało 18 osób, a dzięki wsparciu Partnerów czekały bardzo fajne nagrody. Dodatkowo na odwiedzających rynek czekały food trucki oraz stoiska partnerów. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci w postaci eurobungee, dmuchanych zjeżdżalni oraz waty cukrowej. Podczas eventu przeprowadzona została akcja charytatywna na Dom Dziecka Rafael. Gościem specjalnym był Borkoś ratownik medyczny Stołecznego WOPR, który propaguje pomoc medyczną i zwraca uwagę jak ważne jest natychmiastowe udzielenie pomocy. Edukuje w tym zakresie publiczność w social mediach: na Instagramie, Youtube oraz Tik Toku. Na zakończenie odbyła się parada wszystkich pojazdów ulicami miasta Węgrów.

Cieszy nas pozytywny odbiór zlotu motoryzacyjnego wśród uczestników i mieszkańców - to bardzo motywuje do działania. Szczególne podziękowania kierujemy do osób z teamu organizacyjnego - Speedwayz to efekt pracy ponad 20 osób duże brawa dla nich za ich zaangażowanie i pracę - dodają zgodnie organizatorzy z Event 99.

Partnerzy wydarzenia: Magic Sushi House, Procodice, Elprobud, Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Węgrowie, Manufaktura słodyczy Izabela Hanusz, As-auto, Kares Stacja Paliw, Mimar, Restauracja Wałek,Pizzeria trzech braci, Ciasteczkowa mama, ADBL, Fresso, ARCAR Wash- myjnia samochodów osobowych dostawczych i ciężarowych, AUTO SPA BASTI, DS usługi inżynierskie Dariusz Solka, PK-MOT Producent apteczek samochodowych, Miasto Węgrów, Węgrowski Ośrodek Kultury

Partnerzy medialni:Klassik auto, Radio dla Ciebie, Tygodnik Siedlecki, Głos Węgrowa i okolic, Głos sokołowa i okolic.

Zdjęcia: C. Starzyński, P. Pełszyk, S. Jastrzębski.