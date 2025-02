Perły Mazowsza 2024 03.02.2025 16:00 Z przyjemnością informujemy, że Polskie Radio RDC objęło patronatem medialnym prestiżowy plebiscyt "Perły Mazowsza 2024" – inicjatywę mającą na celu promocję i wyróżnienie wyjątkowych działań w obszarach: przedsiębiorczości, kultury, sportu, turystyki, energii i natury oraz aktywności społecznej.

Plebiscyt odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, co dodatkowo podkreśla jego znaczenie w promocji lokalnych działań na rzecz społeczności Mazowsza. Wydarzenie realizowane jest we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego, 45 gminami oraz starostwami powiatów Zachodniego Warszawskiego, Pruszkowskiego, Grodziskiego, Piaseczyńskiego, Otwockiego i Garwolińskiego. To wyjątkowa okazja, by docenić osoby i organizacje, które każdego dnia kształtują oblicze regionu.

Kategorie plebiscytu "Perły Mazowsza 2024"

Plebiscyt "Perły Mazowsza" wyróżnia się szerokim zakresem kategorii, dzięki czemu każdy może znaleźć odpowiednią przestrzeń do zaprezentowania swoich działań i sukcesów. W tegorocznej edycji mieszkańcy Mazowsza mogą zgłaszać kandydatów w następujących kategoriach:

Perła Przedsiębiorczości

Doceniamy lokalne firmy i przedsiębiorców, którzy wyróżniają się innowacyjnością, jakością świadczonych usług oraz wkładem w rozwój gospodarczy regionu.



Perła Kultury

Nagradzamy inicjatywy i wydarzenia kulturalne, które wzbogacają życie społeczne, promują lokalne tradycje i budują tożsamość kulturową Mazowsza.



Perła Sportu

Wyłaniamy osoby, kluby sportowe i organizacje, które przyczyniają się do popularyzacji sportu oraz osiągają sukcesy na arenie lokalnej, krajowej i międzynarodowej.



Perła Turystyki

W tej kategorii wyróżniamy miejsca, wydarzenia i projekty turystyczne, które promują piękno Mazowsza i przyciągają odwiedzających z całej Polski.



Perła Energii i Natury

Doceniamy inicjatywy związane z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem oraz promocją ekologicznego stylu życia.



Perła Aktywności Społecznej

Nagradzamy osoby, organizacje i grupy społeczne, które działają na rzecz lokalnej społeczności, wspierają potrzebujących i inspirują do zaangażowania społecznego.





Każda z kategorii to okazja do uhonorowania działań, które mają realny wpływ na życie mieszkańców Mazowsza. Zwycięzcy nie tylko otrzymają prestiżowe nagrody, ale także zdobędą uznanie lokalnej społeczności i mediów.

Historia plebiscytu "Perły Mazowsza"

Plebiscyt „Perły Mazowsza” powstał w 2015 roku z myślą o promowaniu i nagradzaniu wyjątkowych działań na Mazowszu. Pierwsza edycja zgromadziła kilkudziesięciu uczestników, a z roku na rok wydarzenie przyciąga coraz większą liczbę mieszkańców, samorządów oraz lokalnych liderów.

Na przestrzeni lat plebiscyt stał się symbolem współpracy i zaangażowania lokalnych społeczności. „Perły Mazowsza” doceniają zarówno przedsiębiorstwa rozwijające regionalną gospodarkę, jak i organizacje oraz osoby, które promują kulturę, sport, ochronę środowiska oraz aktywność społeczną.

W każdej edycji wyróżniono setki inicjatyw, które inspirują do działania, pokazując potencjał drzemiący w lokalnych społecznościach. Plebiscyt to także doskonała platforma wymiany doświadczeń oraz promocji najlepszych praktyk, które mogą stać się wzorem dla innych regionów. Plebiscyt organizowany jest przez Fundację Inkubator Inicjatyw Lokalnych

Harmonogram plebiscytu "Perły Mazowsza 2024"

Przyjmowanie zgłoszeń:

Rozpoczęcie plebiscytu to etap, w którym mieszkańcy mogą zgłaszać kandydatów w każdej z sześciu kategorii. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej: www.perlymazowsza.pl. Ocena zgłoszeń i nominacje:

Kapituła Ekspercka, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządów i partnerów projektu, oceni zgłoszenia i wyłoni nominowanych na poziomie gminnym. Głosowanie mieszkańców:

W tym etapie mieszkańcy będą mogli głosować na nominowanych kandydatów, wybierając zwycięzców w każdej kategorii na poziomie gminy. Etap powiatowy i wojewódzki:

Kapituła Ekspercka wybierze laureatów na poziomie powiatowym i wojewódzkim, którzy zostaną uhonorowani podczas gali finałowej. Gale wręczenia nagród:

Uroczyste gale powiatowe oraz finałowa, podczas których zostaną wręczone statuetki i nagrody, odbędą się w maju 2025 roku.

Dołącz do plebiscytu już dziś!

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Polskie Radio RDC, Przegląd Piaseczyński, Przegląd Regionalny oraz Przegląd Otwocki zapraszają wszystkich mieszkańców Mazowsza do aktywnego udziału w plebiscycie. Kandydatów można zgłaszać w prosty sposób poprzez formularz dostępny na stronie www.perlymazowsza.pl.

Plebiscyt „Perły Mazowsza” to wyjątkowa okazja, by wspólnie promować lokalne inicjatywy, dzielić się sukcesami oraz wzmacniać więzi społeczne. Dołącz do nas i stań się częścią wydarzenia, które inspiruje Mazowsze do działania!

Śledź przebieg plebiscytu na stronach internetowych oraz na profilach w mediach społecznościowych naszych oraz naszych partnerów medialnych:

• Facebook: Perły Mazowsza, Fundacja Inkubator Inicjatyw Lokalnych, Przegląd Piaseczyński, Przegląd Regionalny, Przegląd Otwocki, Polskie Radio RDC

• Instagram: @inkubatorinicjatywlokalnych, @przeglad_piaseczynski, @przegladregionalny, @przegladotwocki, @polskieradiordc

Serdecznie zapraszamy do udziału!