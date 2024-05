Festiwal Otwarte Ogrody w Podkowie Lesnej 2024

Zapraszamy na 20., jubileuszową edycję Festiwalu Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej – Mieście Ogrodzie. Złoży się na niego rekordowa liczba ponad 50 wydarzeń trwających od piątkowego popołudnia 7 czerwca do niedzielnego wieczora 9 czerwca. Odbywać się one będą w plenerze, w otoczeniu pięknych podkowiańskich ogrodów i często zabytkowych willi prawie 100-letniego Miasta Ogrodu wpisanego w całości do rejestru zabytków. Kilka wydarzeń zorganizują też sąsiedzi - mieszkańcy Żółwina, Otrębus, Owczarni i Brwinowa Borek.