Giełda rolna w Broniszach częściowo zalana. Handel działa jednak nieprzerwanie Cyryl Skiba 20.08.2024 13:49 Ze skutkami burzy walczy też giełda rolna w Broniszach. Woda po ulewach stoi na dwóch placach handlowych. Jak przekazała jednak Anna Kaszewiak z biura prasowego – handel odbywa się bez większych przeszkód.

Zalana giełda w Broniszach (autor: Straż Pożarna OSP-Ożarów Maz./FB)

W Broniszach część placów handlowych na giełdzie rolnej jest zalana po ulewnych deszczach. Handel działa jednak bez większych przeszkód.

– Woda się nie dostała do hali, tylko na stoi na placu. W tej chwili place są osuszane, pracują pompy. To są nasze pompy, my mamy tu ekipę ratunkową. Nasi pracownicy i służby działają. Jeżeli nie będzie, kolejnej ulewy, to myślimy, że najbliższym czasie otworzymy rynek – poinformowała Anna Kaszewiak.

Działalność handlową na terenie Rynku prowadzi około 380 przedsiębiorców na stałe wynajmujących powierzchnie handlowe w sektorach: owoce i warzywa, kwiaty, artykuły spożywcze. Do bezpośredniej sprzedaży z samochodów przeznaczonych jest 1300 miejsc na placach handlowych.

Według informacji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego zaopatruje on odbiorców z województw: mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, pomorskiego. Przekłada się to na 14 milionów konsumentów. Rocznie w Broniszach sprzedaje się 1,2 mln ton produktów rolno-spożywczych.

