Ekspresowy autobus z Otwocka do Warszawy. Kiedy ruszy nowa linia? Mikołaj Cichocki 03.02.2024 15:29 Powstanie ekspresowa otwocka linia autobusowa do metra warszawskiego. Miasto przedstawiło koncepcję uruchomienia szybkiego połączenia ze stolicą. – Planujemy także, żeby ta linia była włączona do bezpłatnej komunikacji miejskiej – mówi prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

Jak najszybciej z Otwocka do Warszawy? (autor: Jarosław Margielski – Prezydent Otwocka)

Otwock chce uruchomić ekspresową linię autobusową do Warszawy. Jej robocza nazwa to „Speed”.

Plany uruchomienia dodatkowego transportu do stolicy są związane z przebudową linii kolejowej numer 7.

– Chcemy, żeby ta linia była ekspresowa po możliwie jak najkrótszej trasie, dlatego zakładamy, że w Otwocku będzie miała trzy przystanki, a następnie pojedzie Wałem Miedzeszyńskim, mostem Południowym na Ursynów i tam już do przystanku docelowego przy metrze – mówi prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

Miasto stawia na ekologiczne rozwiązania.

– Chcemy, żeby na tej trasie były przestronne, ekologiczne autobusy hybrydowe. Planujemy także, żeby ta linia była włączona do bezpłatnej komunikacji miejskiej, co w sposób istotny ułatwi mieszkańcom dotarcie do pracy czy na uczelnię – dodaje Margielski.

Linia ma zostać uruchomiona w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

