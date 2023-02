Józefów po tragicznym wypadku chce sygnalizacji na przejściu przez tory. „Boimy się, że nie będzie on ostatnim” Adam Abramiuk 07.02.2023 07:37 Józefów chce poprawy bezpieczeństwa na przejściu przez tory. Miasto zwróciło się do PKP PLK o montaż sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej w okolicach stacji. Jak mówi zastępca burmistrza Piotr Gąszcz, wielu mieszkańców korzysta z przejścia, a zdarzały się tam wypadki - ostatni 5 stycznia, gdy na torach zginęła nastolatka.

Józefów po tragicznym wypadku chce sygnalizacji na przejściu przez tory (autor: RDC)

- Tory dzielą Józefów na dwie części i niestety dzieci przechodzą z jednej części miasta do drugiej do szkół. Tutaj nasza troska o to, żeby uniknąć w przyszłości takich wypadków - tłumaczy zastępca burmistrza.





To nie pierwsze pismo władz Józefowa do PKP PLK w tej sprawie. Na wcześniejsze dwa kolejowa spółka odpisała negatywnie.

- Wprowadzono pewne zmiany, jednak to nie wystarcza - dodaje Gąszcz. - Zmienione zostały bariery, które regulują przejścia dla pieszych. One dostały jeszcze dodatkowe zakręty, jednak młodzież nie zawsze myśli, co robi i boimy się, że ten wypadek, który zdarzył się w styczniu, nie będzie ostatnim - mówi.

Czekamy na komentarz PKP PLK w tej sprawie.

Czytaj też: Tragedia na torach. Na linii otwockiej pociąg potrącił dziewczynkę