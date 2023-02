Ruszyły zapisy na kurpiowskie „Darcie Pierza” Alicja Śmiecińska 02.02.2023 09:48 Rozpoczęły się zapisy na XVII Regionalny Przegląd Widowisk "Darcie Pierza", przedstawiający tradycje i obrzędy dawnych Kurpiów. Impreza odbędzie się 16 lutego w Centrum Kultury, Biblioteki i Sportu w gminie Lelis.

Darcie Pierza w gminie Lelis (autor: CKBiS Lelis)

- Grupy amatorów przedstawiają jakieś scenki z życia dawnych Kurpiów. Pokazują folklor, pokazują tradycje, przedstawiają to jak funkcjonował dom, jak funkcjonował obrządek, wszelkiego rodzaju radości i smutki - mówi dyrektorka Centrum Kultury, Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska.

- Hasło "Darcie Pierza" jest tytułem umownym. Chodzi o to, żeby oddać ducha danych Kurpiów - dodaje dyrektorka. - Może być to kiszenie kapusty, może być kraszenie pisanek, mogą to być obrzędy z przygotowaniem panny młodej, bądź wieńca dożynkowego. Dowolność jeśli chodzi o przedstawienie jest bardzo szeroka - tłumaczy.

Przedstawienia mogą być prezentowane zarówno przez dzieci, młodzież, dorosłych jak i seniorów. W konkursie nie ma ograniczeń wiekowych.

Zgłoszenia można składać do 12 lutego.

