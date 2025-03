Opowieść o bliskości. Paula Roma z nowym singlem w RDC

Paula Roma powraca z singlem „Robisz mi w głowie ogień”. Do współpracy zaprosiła jedną z najbardziej intrygujących artystek młodego pokolenia – Kathię. To wyjątkowe połączenie dwóch silnych, lecz zupełnie różnych od siebie artystek. Paula Roma nowy singiel prezentowała na naszej antenie – to nasza propozycja do Listy Przebojów RDC.