Balanga i przestroga w jednym? Nocny Kochanek w Polskim Radiu RDC o płycie „Urwany film” Cyryl Skiba 18.03.2025 07:17 „Urwany film”, to opowieść nie tylko o niekończącej się balandze, ale i historia ku przestrodze — mówili na antenie Polskiego Radia RDC muzycy z zespołu Nocny Kochanek. Artyści świętują dziesięć lat od wydania swojego debiutanckiego krążka. Krzysztof Sokołowski i Robert Kazanowski opowiedzieli w rozmowie z Bogdanem Fabiańskim o swojej najnowszej płycie i filmie, który jej towarzyszy.

Nocny Kochanek (autor: RDC)

Nocny Kochanek opublikował 21 lutego swoje najnowsze wydawnictwo. „Urwany film” to seria teledysków stworzonych do każdego utworu z najnowszego, koncepcyjnego albumu zespołu.

Odtworzone w kolejności zgodnej z listą utworów na płycie, składają się na ok. 50-minutowy film, przedstawiający przygody bohatera, który przegrywa walkę z abstynencją.

Muzycy opowiedzieli na antenie Polskiego Radia RDC o procesie powstawania płyty. Krzysztof Sokołowski podkreślił w rozmowie z Bogdanem Fabiańskim, że filmy pokazują świat w krzywym zwierciadle.

— My od kiedy gramy, od kiedy pamiętamy, to byliśmy z tym imprezowaniem związani. Tak trochę jest do dziś. Natomiast nam się udało nie popadać w żadne uzależnienia. Rzeczywiście, patrząc bardzo pobieżnie, to ktoś mógłby sobie pomyśleć o imprezowaniu, o laskach, o takim rock'n'rollu. Zawsze pisząc teksty, staram się coś tam przynajmniej w miarę możliwości przemyć. W tym filmie jest taka trochę pigułka życia codziennego każdego Polaka — wyjaśnił Sokołowski.

Scenariusz napisał wokalista Nocnego Kochanka — Krzysztof Sokołowski, a film zrealizowany został przez Macieja Karbowskiego — gitarzystę zespołu Tides From Nebula oraz Filipa Klimaszewskiego.

W rolę główną wcielił się Krzysztof Brzazgoń. U jego boku wystąpili: Joanna Kołaczkowska, Tomasz Karolak, Sebastian Stankiewicz, Krzysztof Skiba, Arkadiusz Jakubik, Michał Wiśniewski, Ten Typ Mes, Ewa Zakrzewska, Kamil Lemieszewski, jak i sam zespół Nocny Kochanek.

Nocny Kochanek nową płytę promuje trasą koncertową. Występ w Warszawie zaplanowano na 29 marca na terenie Expo XXI.

