Leski o nowej płycie: jej tematem przewodnim będzie pokonywanie swoich ograniczeń Cyryl Skiba 13.02.2025 19:26 Zwolnij - zachęca nowym singlem Leski. Paweł Leszoski był gościem Polskiego Radia RDC. Wokalista tłumaczył w „Południu RDC”, o czym jest zapowiadająca nową płytę piosenka „Pętla”. - Chciałem zwrócić uwagę na zagrożenie zapętlania się w tej pogoni - mówił Leski.

Leski (autor: RDC)

Leski czyli Paweł Leszoski, wokalista, gitarzysta, kompozytor, tekściarz i producent muzyczny był naszym gościem w Polskim Radiu RDC. Artysta mówił o swojej nowej płycie. Zapowiadają ją utwory „Pętla” i „Garda”.

W rozmowie z Piotrem Majewskim Leski zwrócił uwagę, że biegniemy nie wiadomo dokąd i o tym właśnie jest piosenka „Pętla”.

- Dla tych, co się spieszą, jak usłyszą taki numer, to przestaną się spieszyć, przestaną biec. Chciałem zwrócić uwagę na zagrożenie, czy też taką pułapkę w zapętlaniu się właśnie. Zapętlania się w tej pogoni, często właśnie za własnym cieniem. Tak naprawdę ta podróż ma sprawiać przyjemność, ma być czas na to, żeby sobie odwrócić głowę, rozejrzeć się, sprawdzić, gdzie jesteśmy - mówił.

Płyta, nad którą pracuj Leski ma być albumem koncepcyjnym o bardzo folkowym wydźwięku,

- Tematem przewodnim tego nowego albumu będzie słowo wspinaczka, w sensie dążenie i pokonywanie jakichś swoich ograniczeń, swoich serpentyn, różnych horyzontów mniej bądź bardziej trudnych, które nas spotykają, które tworzą właściwie naszą siłę - mówił wokalista.





W tym roku Leski obchodzi dziesięciolecie swojego debiutanckiego albumu „Splot”. Artysta postanowił uczcić to wydaniem winylowej wersji płyty, która nigdy wcześniej nie ukazała się w tym formacie. - Samodzielnie wydaje swoją muzykę - jestem sterem, żeglarzem, okrętem - mówił w RDC.

Leski czyli Paweł Leszoski, wokalista, gitarzysta, kompozytor, tekściarz i producent muzyczny. Szerszej publiczności dał się poznać w kwietniu 2014 roku, kiedy to samodzielnie wydał EPkę „Zaczyn” oraz trasą koncertową „Love & More” z Edytą Bartosiewicz. Długogrający debiut to album „SPLOT” wydany w czerwcu 2015 roku, gdzie Leski napisał na niego wszystkie teksty, skomponował do nich muzykę i był współproducentem krążka. Od tego czasu artysta kojarzony jest z muzyką z pogranicza indie folk i dream pop. Teraz pracuje nad swoim czwartym albumem, który ma ukazać się w tym roku.

