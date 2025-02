Nowość od The Black Keys. Duet zapowiada trzynasty w dorobku album Cyryl Skiba 12.02.2025 23:19 Dan Auerbach i Patrick Carney wracają w dobrym stylu. Duet The Black Keys opublikowali najnowszą piosenkę pod tytułem „The Night Before”. To zapowiedź ich 13. w dorobku płyty studyjnej, która ukaże się jeszcze w tym roku.

Nowość od The Black Keys. Duet zapowiada trzynasty w dorobku album (autor: Larry Nieheus/Warner Music Poland/mat. prasowe)

The Black Keys zaprezentowali właśnie nowy singiel „The Night Before” i ogłosili światową trasę koncertową „No Rain, No Flowers Tour”, która rozpocznie się w maju w Stanach Zjednoczonych. Nagrodzony Grammy duet rockowy zapowiada również premierę trzynastego albumu studyjnego (o tym samym tytule, co nowa piosenka), który ukaże się jeszcze w tym roku.

„The Night Before” to utwór, do którego teledysk wyreżyserował kolektyw Running Bear. Współautorem piosenki jest nagrodzony statuetką Grammy Daniel Tashian.

- Ten kawałek tak mocno opiera się na groovie - wyjaśnia Auerbach. - Zaczęło się od akordów Daniela, a potem reszta elementów powskakiwała na swoje miejsce. To była prawdziwa i bardzo owocna współpraca. Całość zajęła nam z 30 minut - mówi.

- Dotychczas raczej nie współpracowaliśmy w ten sposób z autorami piosenek z Nashville - dodaje Carney. - Co jest przedziwne, bo Daniel był jedną z pierwszych osób, które poznałem, kiedy się tu przeprowadziłem ponad 10 lat temu. Motywowaliśmy się wzajemnie i wyszło nam coś naprawdę fajnego. Właśnie kończymy płytę i planujemy wydać więcej takich utworów przed rozpoczęciem trasy - wskazuje.

Powrót The Black Keys do koncertowania wzbudza duże emocje, po odwołaniu ich ubiegłorocznej trasy. Zespół wtedy niespodziewanie anulował kilka koncertów, co wywołało spekulacje na temat dalszej przyszłości duetu. Obecnie muzycy zapewniają, że są gotowi na intensywny sezon koncertowy, a cała sytuacja była wynikiem niejasnych działań firm organizujących trasę.

