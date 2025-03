Co nowego u Pendofskyego? Muzyczny radar Pawła Bobrowskiego vol. 6 Paweł Bobrowski 15.03.2025 18:11 Audycja „Muzyczny radar Pawła Bobrowskiego” jak w każdą sobotę od godz. 22.00-01.00. Dzisiaj gościem RDC będzie basista i kompozytor Marcin Pendowski. Zapraszamy także na autorski przegląd nowości muzycznych przygotowany przez naszego dziennikarza muzycznego RDC Pawła Bobrowskiego.

Pośmiertna EP-ka Marianne Faithfull

Wytwórnia Decca zapowiedziała wydanie pośmiertnej EP-ki Marianne Faithfull zatytułowanej “Burning Moonlight”.

Premiera planowana jest na 6 czerwca i zawiera cztery utwory, nad którymi artystka pracowała przed swoją śmiercią w styczniu tego roku. EP-ka ma symbolizować kulminację jej kariery, łącząc elementy Pop z debiutanckiego albumu z folkowymi korzenie z “Come My Way”. Syn Faithfull, Nicholas Dunbar, udzielił poparcia dla tego wydawnictwa, uznając je za celebrację jej muzycznego dziedzictwa.

Nowy remiks Arooj Aftab i Khruangbin

Arooj Aftab we współpracy z zespołem Khruangbin wydała nowy remiks utworu “Raat Ki Rani”, pochodzącego z jej albumu “Night Reign” z 2024 roku. Remiks zawiera ponownie nagrane wokale Aftab i charakteryzuje się psychodeliczno-funkowym brzmieniem typowym dla Khruangbin. Współpraca ta jest kontynuacją ich wspólnej trasy koncertowej z jesieni ubiegłego roku.

Dwa nowe utwory od Bon Iver

Zespół Bon Iver, prowadzony przez Justina Vernona, opublikował dwa nowe utwory: “If Only I Could Wait” z gościnnym udziałem Danielle Haim oraz “Walk Home”. Utwory te stanowią zapowiedź nadchodzącego albumu “SABLE, fABLE”, którego premiera planowana jest na 11 kwietnia. Album będzie następcą wydawnictwa “i,i” z 2019 roku i został wyprodukowany wspólnie przez Vernona oraz Jim-E Stacka.

Film z trasy reunionowej Oasis

Zespół Oasis ogłosił, że ich trasa z 2025 roku zostanie uwieczniona w filmie koncertowym zatytułowanym “Oasis Live ’25”. Produkcją zajmie się Steven Knight, twórca “Peaky Blinders”, a reżyserią duet Dylan Southern i Will Lovelace, znani z pracy nad “Shut Up and Play the Hits” LCD Soundsystem. Trasa obejmuje koncerty na całym świecie, w tym w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii, Ameryce Południowej, Irlandii i Australii.

Powrót Haim z nowym utworem “Relationships”

Trio z Los Angeles, Haim, powróciło z nowym utworem “Relationships”, będącym ich pierwszym wydawnictwem od czasu piosenki “Home” z 2023 roku, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu “Barbie”. Piosenka została wyprodukowana przez Rostama Batmanglija i Danielle Haim, a towarzyszy jej teledysk w reżyserii Camille Summers-Valli, z udziałem aktora Drew Starkeya. “Relationships” stanowi zapowiedź nadchodzącego albumu zespołu.

Ostatnie notowanie listy Billboard Global 200 z 15 Marca 2025 roku, czyli podsumowanie największych przebojów na świecie.

1. “Die with a Smile” – Lady Gaga i Bruno Mars

2. “Apt.” – Rosé i Bruno Mars

3. “Luther” – Kendrick Lamar i SZA

