„Muzycznie od piątku do piątku”. Cotygodniowy felieton Bogdana Fabiańskiego Bogdan Fabiański 07.02.2025 17:54 Pożegnalne koncerty Uriah Heep, nowości od KSU, The Weekend oraz Luny — w Polskim Radiu RDC zapraszamy na cotygodniowy felieton „Muzycznie od piątku do piątku”. Przegląd najważniejszych propozycji przygotował Bogdan Fabiański, dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy i telewizyjny, DJ i producent.

Bogdan Fabiański (autor: RDC)

W listopadzie wystąpi w Polsce, tylko na jednym koncercie, zespół Uriah Heep. To obok funkcjonujących Jethro Tull, Deep Purple i Yes, jedna z nielicznych formacji z lat siedemdziesiątych kontynuująca tradycje progresywnego rocka i hard rocka. Wówczas ukazał się debiutancki album „Very ‘Eavy, Very ‘Umble”.

Do dzisiaj wydali 25 albumów, 21 krążków live, zagrali ponad 4000 koncertów w 60 krajów.

Wokalista i gitarzysta zespołu Mick Box powiedział: „Kto by pomyślał, że minęło 55 lat od założenia zespołu. Lat nam nie ubywa. Czas zakończyć granie. Rozpoczynamy ostatnią podróż, która będzie trwała 2 lub trzy lata. Po zakończeniu trasy wystąpimy tylko na nielicznych festiwalach"

Zespół KSU na płycie CD i Blu-rayu, czyli „Koncert 30-lecia”. W sierpniu 2008 roku legenda punk rocka zarejestrowała koncert w Parku Pod Dębami w Ustrzykach. Całość można nie tylko wysłuchać, ale też obejrzeć na wideo.

Gościnie pojawili się: Małgorzata Ostrowska (m.innymi w „Moje Bieszczady II”, „Za mgłą”, czy „To jest To”) i Andrzej Grabowski („Po drugiej stronie drzwi”).

Abel Tesfaye czy The Weeknd postanowił wydać swoją ostatnią szóstą płytę „Hurry Up Tomorrow”, jako „ostatnią” pod tym pseudonimem.

16 maja zobaczymy go tym razem jako aktora w filmie Treya Edwarda Shultsa zatytułowanym tak jak album. Abel gra w nim główną rolę, a za muzykę odpowiada Daniel Lopatin. Film, to thriller inspirowany twórczością i życiem artysty.

Dzisiaj premiera płyty Luny „No Rest”.

— Każdym dźwiękiem i słowem zapraszam Cię do mojego świata. Do nieprzespanych myśli, które mnie prześladują i do historii, które ukształtowały to, kim jestem. Witaj w moim niespokojnym świecie, podróży przez łzy i śmiech, przez miłość i nienawiść, gdzie wspólnie poszukamy światła — posumowała krążek Luna.

Artystka ostatnio koncertowała z Windows 95man-em (reprezentował Finlandię na Eurowizji’24), a teraz wyruszy na europejską trasę koncertową z dwukrotną laureatką Eurowizji, czyli Loreen. Łącznie zagrają 28 koncertów. Wywiad z Luną w RDC w audycji „Bez Limitu” już 16 lutego.

Tegoroczna gala rozdania nagród Fryderyk Festival odbędzie się w trzech turach:

23 marca – Gala Muzyki Jazzowej (Polin, Warszawa), z udziałem Leszka Możdżera, Henryka Miśkiewicza i Atom String Quartet

30 marca – Gala Muzyki Klasycznej (NOSPR Katowice) z udziałem Gabrieli Legun

5 kwietnia Gala Muzyki Rozrywkowej (Tauron Arena, Kraków) z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Sobela i Kaśki Sochackiej

Transmisja w TVP.

Bogdan Fabiański

Zapraszamy na audycje Bogdana Fabiańskiego w Polskim Radiu RDC:

Piątek | 18:00 - 20:00 | Lista przebojów RDC

Piątek | 22:00 - 01:00 | Piątkowe hity i bity

Niedziela | 22:00 - 01:00 | Bez limitu

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.