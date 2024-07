Kolarze zawładną Mławą. Dziś 34. Memoriał Andrzeja Trochanowskiego [UTRUDNIENIA] Alicja Śmiecińska 23.07.2024 04:31 Na ulice Mławy wyjadą dziś kolarze. O godzinie 13:00 rozpocznie się 34. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał Andrzeja Trochanowskiego. — Startować będzie europejska czołówka typu Tour de France, Giro d'Italia czy Vuelta a España — mówi dyrektor wyścigu Marcin Wasiołek. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Ulice będą zamykane na czas przejazdu czołówki i głównego peletonu.

34. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał Andrzeja Trochanowskiego (autor: Mazovia Team / FB)

Dzisiaj odbędzie się 34. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał Andrzeja Trochanowskiego. To jeden z najważniejszych klasyków w kraju z kalendarza Polskiego Związku Kolarskiego.

Dyrektor wyścigu Marcin Wasiołek informuje, że wystartują zawodnicy z Polski i z Europy. Zgłosiło się 26 ekip.

— Startować będzie europejska czołówka typu Tour de France, Giro d'Italia czy Vuelta a España. Będą zawodnicy z Polski w tym Mistrz Polski Norbert Banaszek, Bartosz Rudyk, wicemistrz Polski — mówi Wasiołek.

Trasa wyścigu liczyć będzie 160 km. Kolarze wystartują o godzinie 13 z ulicy Kopernika. Jak dodaje Wasiołek, zawodnicy przejadą pięć rund.

— Runda ma 32 kilometry, jeździmy po terenach gminy Wietrzynia Kościelna. Jeśli chodzi o samą Mławę, to pewnie co jest interesujące, to wjeżdżamy Marszałkowską, i ulicą PCK dojeżdżamy do mety — informuje.

Po zakończeniu wyścigu głównego o godzinie 17 nastąpi start wyścigów towarzyszących — Mini Mazovia Tour - 1 okrążenie i Mazovia Masters - 2 okrążenia.

Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Ulice będą zamykane na czas przejazdu czołówki i głównego peletonu. Trasę zabezpieczać będzie policja, straż miejska i straż pożarna.

Czytaj też: P. Zamojski w Polskim Radiu RDC o IO w Paryżu: chcę zdjąć klątwę chorążego!