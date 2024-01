Zima na Mazowszu. Drogowcy ostrzegają przed opadami śniegu RDC 06.01.2024 17:19 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega przed opadami śniegu, deszczu, mżawką a także mgłami. Jednocześnie informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich 395 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania. Na Mazowsze dociera mroźne powietrze pochodzenia arktycznego. W nocy w całym regionie będą minusowe temperatury.

Zima w Warszawie (autor: RDC)

Opady śniegu przeszkadzają kierowcom na terenie województw mazowieckiego, a także lubelskiego i łódzkiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje o ostrożność na drogach w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że po południu i wieczorem na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie jest na ogół duże i całkowite, tylko na północy i północnym wschodzie kraju większe przejaśnienia, wieczorem rozpogodzenia.

W północnej połowie kraju miejscami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze opady śniegu i deszczu ze śniegiem, oraz deszczu, lokalnie w centrum i na południowym wschodzie opady marznące powodujące gołoledź. Pod koniec dnia wysoko w Tatrach opady śniegu. Na południu miejscami suma opadów deszczu do około 10 mm. Wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Temperatura maksymalna od -5 st. C na północnym wschodzie, około -1 st. C w centrum do 8 st. C na południowym wschodzie. Pod koniec dnia miejscami na południu oblodzenie nawierzchni dróg. Wiatr słaby i umiarkowany, w południowej połowie kraju miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni. Początkowo wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy pochmurno z rozpogodzeniami na północy. Opady deszczu przechodzące w śnieg, lokalnie opady marznące. Na południu przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura od -16°C do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, północno-wschodni#IMGW pic.twitter.com/Yj2se2SToz — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 6, 2024

Pogoda w Warszawie

W nocy w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe bardzo słabe opady śniegu. Temperatura minimalna około -9 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, przejściowo słabnący, północno-wschodni.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna około -6 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni.

