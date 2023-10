Porywy nawet do 80 km/h. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na Mazowszu Adam Abramiuk 07.10.2023 09:04 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem na Mazowszu. Alert pierwszego stopnia obowiązuje od godziny 6:00 w całym województwie. Porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 80 km/h. Przeważać będzie zachmurzenie duże, występować będą przelotne opady deszczu - zapowiadają synoptycy.

IMGW wydał ostrzeżenia (autor: RDC)

Pogoda w sobotę nie będzie należała do przyjemnych - przyznaje synoptyk IMGW Jakub Gawron. Synoptycy ostrzegają przed porywistym wiatrem. W całym województwie mazowieckim obowiązuje od rana ostrzeżenie pierwszego stopnia. „Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich” - informują meteorolodzy.

- Dzień będzie dość ciepły, ponieważ temperatura maksymalna od 15 stopni na północy Mazowsza do 17 stopni na południu. Ale ten porywisty wiatr, występujący miejscami i przelotne opady deszczu na pewno nie będą zachęcać do przebywania na dworze, wręcz będzie to niewskazane, bo tak silny wiatr może stanowić zagrożenie - mówi Jakub Gawron.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW‼️



💨SILNY WIATR 1°



Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich.

🕔Do jutra do 02:00.



▶️https://t.co/R6gZOAwtKk pic.twitter.com/8ea1a4jYB7 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 7, 2023

W nocy z soboty na niedzielę - znaczne ochłodzenie.

- W niedzielę, pomimo tego, że na niebie dominować będzie słońce, a opady deszczu możliwe są jedynie na północnym wschodzie Mazowsza, będzie niestety bardzo chłodno. To arktyczne powietrze spowoduje, że temperatura maksymalna wynosić będzie jedynie od 10 do 12 stopni Celsjusza - tłumaczy synoptyk.



W przyszłym tygodniu na Mazowszu temperatury od 11 do 18 stopni Celsjusza.

Czytaj też: Prace wodociągowe na Służewcu. Utrudnienia i zmiany w ruchu [SPRAWDŹ]