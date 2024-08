Kolejki nawet na kilkanaście godzin. Zaświadczenia o niekaralności będą wydawane także w sobotę RDC 30.08.2024 17:19 Osoby, które składają wnioski o zaświadczenie o niekaralności, czekają w kolejkach nawet po kilkanaście godzin. Tego dokumentu potrzebują m.in. nauczyciele w związku z nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dotyczącą przeciwdziałania przestępczości na tle seksualnym. Jak przekazała sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda z Ministerstwa Sprawiedliwości, zaświadczenia będą wydawane w większości sądów okręgowych także w sobotę.

Długie kolejki po zaświadczenia o niekaralności (autor: pixabay/zdjęcie ilustracyjne)

Na głównej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ukazała się lista wszystkich punktów przy sądach okręgowych, gdzie w sobotę można uzyskać zaświadczenie o niekaralności. Tego dokumentu potrzebują m.in. nauczyciele w związku z nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dotyczącą przeciwdziałania przestępczości na tle seksualnym, czyli tzw. ustawą Kamilka.

Przepisy wymagają, by osoby, które podejmują pracę w placówkach związanych z obecnością dzieci, przedstawiły zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. W związku z faktem, że przepisy te obejmują m.in. nauczycieli, którzy od poniedziałku wracają do pracy, przed sądami w wielu miastach w Polsce zaczęły ustawiać się długie kolejki.

— Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja z wydawaniem zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego jest kryzysowa. Jesteśmy w kontakcie z prezesami sądów okręgowych, bo to przede wszystkim przy sądach okręgowych są punkty wydawania zaświadczeń i właściwie wszystkie sądy przedłużyły dzisiaj pracę wydawania zaświadczeń — podała na briefingu prasowym sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda, która w MS kieruje pracami Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych.

Poinformowała też, że - zgodnie z komunikatem na stronie MS - zaświadczenia o niekaralności, potrzebne m.in. nauczycielom, będą wydawane w większości sądów okręgowych także w sobotę. Informacje w tej sprawie znajdują się nie tylko na stronie internetowej resortu sprawiedliwości, ale także na stronach internetowych poszczególnych sądów.

Nauczyciele nie zostaną bez wsparcia?

Dopytywana o to, czy MS może zapewnić, że nauczyciele nie zostaną bez wsparcia ze strony MS, Kożuchowska-Warywoda zaznaczyła, że to wszystko zależy od tego, kiedy dana osoba stawi się po zaświadczenie.

— Nie mogę wykluczyć, że na przykład ktoś, kto przyjdzie w późnych godzinach popołudniowych nie zostanie już dzisiaj obsłużony, bo część sądów stawia limit czasowy do godziny 18. Nie każdy sąd może sobie pozwolić, tak jak w Częstochowie, na pracę do tzw. ostatniego klienta — zaznaczyła.

Wyraziła także nadzieję, że dyrektorzy szkół będą w tej sprawie elastyczni, choć zastrzegła, że w żadnej mierze nie należy to do kompetencji resortu sprawiedliwości.

— Mogę tylko apelować o elastyczne podejście do tej sytuacji i wydłużenie możliwości składania tych zaświadczeń, biorąc pod uwagę tę nietypową sytuację, gdzie tak naprawdę nałożyła nam się zmiana przepisu i koniec okresu wakacyjnego, co też wiąże się z naszą zmniejszoną obsługą kadrową w sądach, bo część ludzi korzysta z wakacji — mówiła.

Podała też, że MS zakłada, że jeszcze w przyszłym tygodniu będzie wzmożona praca tych pracowników sądów, którzy są odpowiedzialni za wydawanie zaświadczeń o niekaralności.

Długie kolejki po zaświadczenia

Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował, że w zaistniałej sytuacji Punkt Informacyjny KRK będzie czynny w najbliższą sobotę w godzinach urzędowania sądu, czyli między 8.30 a 15.30.

„Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości skierowania się do innych Punktów Informacyjnych KRK w Warszawie w celu zyskania przedmiotowego zaświadczenia” - podał sąd, wymieniając te punkty na w komunikacie.

Z kolei Sąd Okręgowy Warszawa-Praga poinformował, że w związku ze wzrostem liczby wniosków o wydanie zaświadczenia z Punktu Informacyjnego KRK, w piątek godziny pracy punktu KRK zostały wydłużone do godziny 18, a punkt zostanie uruchomiony także w sobotę w godzinach 8-16.

Sąd Okręgowy w Płocku podał zaś, że przy wejściu do jego siedziby pracownicy ochrony wydają kartę z numerem w kolejce, przy czym czas oczekiwania to dwie do trzech godzin. W komunikacie znalazło się również zalecenie, aby korzystać z innych sposobów uzyskania zaświadczenia, w tym drogą elektroniczną lub drogą pocztową - na adres każdego punktu KRK lub Ministerstwa Sprawiedliwości.

„Czas uzyskania zaświadczenia wydłużył się do około dwóch tygodni” - zaznaczył sąd, przypominając, że zaświadczenie o niekaralności można uzyskać w każdym Punkcie Informacyjnym KRK na terenie całej Polski, niezależnie od miejsca zamieszkania.

„Oblężenie” sądu w Radomiu

Sąd Okręgowy w Radomiu przezywa prawdziwe „oblężenie”. Na złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niekaralności niektórzy czekają po kilkanaście godzin.

Jest komitet kolejkowy, społeczna lista i tylko jedno sądowe okienko, w którym można załatwić sprawę.

— Niektórzy zajęli sobie kolejkę wczoraj — usłyszała nasza reporterka.

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw, m.in. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym została uchwalona przez Sejm 18 lipca ub. roku. Jej przepisy były wdrażane etapami. Standardy mają m.in. pomóc wcześniej dostrzegać niepokojące sygnały świadczące o tym, że dziecku może dziać się krzywda, i na nie reagować. Muszą je wprowadzić wszystkie instytucje, z których usług korzystają dzieci, m.in. placówki oświatowe (szkoły, przedszkola), opiekuńcze, wychowawcze, religijne, artystyczne, medyczne, rekreacyjne, sportowe, związane z rozwijaniem zainteresowań.

