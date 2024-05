Większe zagrożenie niż COVID? Mazowsze liderem w liczbie zachorowań na odrę Olga Kwaśniewska 24.05.2024 19:44 Od początku roku w województwie mazowieckim odnotowano 77 przypadków zachorowań na odrę. Dla porównania w całej Polsce było ich około 200. Odra jest bardzo zakaźną chorobą wirusową. Klasyfikowana jest jako choroba, która powoduje największą śmiertelność wśród dzieci na świecie — podkreśla koordynator oddziału dziecięcego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Paulina Mikulska.

Rośnie liczba zachorowań na odrę (autor: pixabay/zdjęcie ilustracyjne)

Rośnie liczba zachorowań na odrę. W tym roku w Polsce wykryto już 200 przypadków, na samym Mazowszu blisko 80.

Jak mówi koordynator oddziału dziecięcego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Paulina Mikulska, skala może być jednak dużo większa, bo odrę czasem trudno zdiagnozować.

— Myślę, że dużo lekarzy, zwłaszcza tych młodych odry nie widziało. Przez wiele lat były pojedyncze przypadki w Polsce, bo też „szczepialność” była dużo większa. Tak naprawdę, my młodzi lekarze odrę znamy głównie z książek. Może pojawić się problem w postawieniu rozpoznania tej choroby — zaznacza Mikulska.

Najczęściej chorują dzieci, ale też i dorośli.

Zakaźna choroba wirusowa

Prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz, Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii zaznacza, że odra, to bardzo zakaźna choroba wirusowa.

— Pierwsze objawy pojawiają się po 10-12-dniowym okresie inkubacji choroby. Charakteryzuje się występowaniem gorączki, zapaleniem spojówek, światłowstrętem, katarem, kaszlem czy nawet zapaleniem oskrzelików. Cechą charakterystyczną dla tej choroby jest wysterowanie tak zwanych plamek Koplika — wymienia Paradowska-Stankiewicz.

Jakie powikłania?

Jak podkreśla profesor, groźne są też powikłania po odrze.

— Prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań po odrze zwiększa się, jeżeli gorączka nie obniży się, nie spadnie w ciągu dwóch dni po wystąpieniu wysypki. To jest zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc, biegunka. Najostrzejsze powikłanie to jest poinfekcyjne zapalenie mózgu — mówi Paradowska-Stankiewicz.

Główną przyczyną odry jest brak szczepień.

Liczba szczepień spada

Zdaniem koordynator oddziału dziecięcego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach, spada liczba szczepień wśród dzieci, więc chorych jest coraz więcej.

— Do okresu pojawienia się szczepień przeciwko odrze, właściwie każde dziecko przechorowywało ją. Jest to choroba wirusowa, nie ma na nią leczenia. Możemy zastosować jedynie leczenie objawowe. Problemem jednak jest to, że w przypadku tej choroby dość dużo dzieci ma wszelkiego rodzaju powikłania, na przykład ciężkie zapalenie płuc. Globalnie do dziś odra jest klasyfikowana jako choroba, która powoduje największa śmiertelność wśród dzieci a świecie — podkreśla Mikulska.

W 2023 roku liczba zachorowań na odrę w Polsce wyniosła 36 przypadków.

