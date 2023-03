Za jajka w majonezie - trzeba będzie w tym roku słono zapłacić. Wielkanoc będzie droższa Adam Abramiuk 29.03.2023 14:39 Święta Wielkanocne za niecałe dwa tygodnie. W Radiu dla Ciebie przyglądamy się cenom świątecznych produktów. Pewne jest, że w tym roku za Wielkanocne śniadanie zapłacimy dużo więcej niż w ubiegłych latach.

Droższa Wielkanoc (autor: RDC)

Średnio koszt tegorocznych świąt będzie wyższy o 1/4 niż rok temu. Podrożały niemal wszystkie produkty spożywcze. Za co najwięcej zapłacimy - wylicza Karolina Banaszek z Głównego Urzędu Statystycznego.

- Największy wzrost notujemy w przypadku cukru. To ponad 86%. Jaja kurze i majonez...tutaj wzrost mamy ponad 41%. Cebula ma wzrost ceny rok do roku na poziomie około 50% - wylicza.

Ceny wzrosły niemal dla każdego produktu, jednak są też takie, za które zapłacimy niewiele więcej niż przed rokiem.

- Najniższy wzrost cen mają takie produkty jak kiełbasa biała parzona, chociaż tutaj też jest wzrost 25%. Pietruszka 4%, ziemniaki 15%, marchew 41%, ogórki kiszone 15% - mówi.

Według danych GUS średnio za jajko płacimy około 1 zł, za kilogram twarogu 20 zł. Średni majonez kosztuje prawie 5 zł 80 gr.

Czytaj też: Inflacja w lutym wyższa niż w styczniu. GUS podał najnowsze dane