Ruszył przetarg na Międzynarodowe Centrum Muzyki w Żelazowej Woli. Obiekt ma pomieścić 650 widzów Cyryl Skiba 05.01.2023 13:48 Międzynarodowe Centrum Muzyki to nowa inwestycja w Żelazowej Woli. Właśnie ogłoszono przetarg na wykonanie tego imponującego obiektu, który ma być długi na 180 metrów i będzie mógł pomieścić 650 widzów.

Międzynarodowe Centrum Muzyki - nowa inwestycja w Żelazowej Woli. (autor: gov.pl)

To przedsięwzięcie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Jego rzecznik, Aleksander Laskowski mówi o roli, jaką będzie pełniło centrum.

- Centrum umożliwi rozbudowanie działalności koncertowej, z jednej strony adresowanej do turystów z drugiej strony do szerokiej rzeszy melomanów. To centrum pozwoli rozszerzyć działania Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na przykład poprzez organizacje wybranych koncertów festiwali "Chopin i jego Europa" w Żelazowej Woli, czy na przykład eliminacji do Konkursu Chopinowskiego - mówi Laskowski.

W długim na 180 metrów budynku znajdą się sale koncertowe - z największą, mogącą pomieścić 650 widzów, duże foyer, sale prób, pomieszczenia dla artystów, oraz sale bankietowa, kameralna i konferencyjna.

- Dodatkowo Centrum służyć będzie jako bardzo dobra, wyrafinowana sala nagrań. Realizowane tam będą istotne projekty fonograficzne Instytutu Chopina, warsztaty artystyczne i szereg innych przedsięwzięć, miejmy nadzieje już niedługo - dodaje Laskowski.

Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki miała ruszyć już w 2019 roku, potem termin przesunięto na rok 2020, ale pandemia pokrzyżowała plany.

Budynek będzie miał dwie kondygnacje. Całość, w nawiązaniu do pobliskiego parku, ma być zielona i wtopiona w przyrodę, dlatego zaplanowano liczne przeszklenia i zieleń nie tylko w otoczeniu Centrum, ale również jako jego integralną część.

Czytaj też: „Chopin był z UW”. Cykl recitali chopinowskich w Warszawie