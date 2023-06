Dlaczego zatrzymany uciekł z konwoju? Policja bada okoliczności Adam Abramiuk 30.06.2023 19:28 Dlaczego i jak doszło do ucieczki mężczyzny z konwoju sprzed sądu w Piasecznie ma wyjaśnić postępowanie prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Jeden z policjantów zaatakowanych przez zatrzymanego nadal przebywa w szpitalu. Drugi wrócił już do pracy.

Michał K. zatrzymany (autor: KSP)

Policja sprawdza, jak doszło do ucieczki mężczyzny przewożonego przez funkcjonariuszy do sądu w Piasecznie. 36-letni Michał K. na parkingu sądu oswobodził się z kajdanek i zaatakował policjantów.

– Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu tuż po zdarzeniu wszczęte zostały czynności wyjaśniające, które są prowadzone cały czas po to, aby wyjaśnić dokładnie przebieg tego zdarzenia i sprawdzić, czy zostały zachowane przez funkcjonariuszy wszelkie procedury – informuje rzecznik KWP w Radomiu Katarzyna Kucharska.

To, jakie zarzuty usłyszy mężczyzna, jest też uzależnione od stanu poszkodowanych funkcjonariuszy.

– Obaj policjanci trafili do szpitala. Jeden z nich wrócił już do pracy, ale drugi ponownie musiał trafić do szpitala i cały czas przebywa na zwolnieniu – podaje Kucharska.

Mężczyzna został odnaleziony i zatrzymany w minioną środę na terenie warszawskiego Wawra.

Prokuratura prowadzi postępowanie w jego sprawie. Najprawdopodobniej usłyszy on zarzut samowolnego uwolnienia.

