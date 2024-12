„Twoje Mazowsze” w Ciechanowie. Dziś odwiedzimy jarmark bożonarodzeniowy

Polskie Radio RDC zawita dziś do Ciechanowa. Będziemy tam z naszą audycją „Twoje Mazowsze”. Nasi dziennikarze wezmą udział w IX Ciechanowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. – Jeżeli zobaczą nas państwo z mikrofonem właśnie między stoiskami kiermaszowymi, to proszę się nie dziwić, będę chodził i pytał, co pani przywiozła, z czym są te pierogi i dlaczego podaje się je tylko na Wigilię – zaprasza dziennikarz Polskiego Radia RDC Piotr Łoś. Słyszymy się o godz. 10:00.