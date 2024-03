Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponad 50 tys. uczestników RDC 03.03.2024 11:28 3 marca podczas Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w kilkuset miejscach w Polsce i za granicą pobiegnie 50 tys. osób. – W tym roku uczestnicy biegu upamiętnią pamięć Wyklętych walczących w Powstaniu Warszawskim - powiedziała rzeczniczka projektu Tropem Wilczym Barbara Konarska.

Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych (autor: tropemwilczym.pl/FB)

3 marca w kilkuset miejscach w Polsce i za granicą pobiegnie łącznie ponad 50 tys. osób. W województwie mazowieckim największy w tym roku bieg odbędzie się w Otwocku, pobiegnie tam ok. 1000 osób. Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych to największy bieg pamięci na świecie i, co warto podkreślić, całkowicie oddolna inicjatywa – powiedziała rzeczniczka projektu Tropem Wilczym Barbara Konarska.

Decyzją Sejmu od 2011 r. obchodzony 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest świętem państwowym. W 2013 r. Fundacja Wolność i Demokracja po raz pierwszy zorganizowała Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data została wybrana jako upamiętnienie faktu, że 1 marca 1951 r. w mokotowskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej, z polecenia władz komunistycznych, strzałem w tył głowy zamordowani zostali przywódcy IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – Łukasz Ciepliński i inni konspiratorzy. Tworzyli oni kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej.

Tropem wilczym 2024

– Choć w tym roku bieg nie odbędzie się w Warszawie, chcemy uczcić 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, uczestnicy biegu upamiętnią pamięć o tym wydarzeniu. Przypomnimy Wyklętych, którzy uczestniczyli w Powstaniu. Oni walczyli zarówno z totalitaryzmem niemieckim, hitlerowskim w 1944 roku, jak i później z totalitaryzmem sowieckim – wyjaśniła Konarska.

Dwunastą edycję tworzą organizatorzy ponad siedmiuset lokalnych biegów na całym świecie. W Polsce wystartuje kilkaset miast. Tropem Wilczym organizuje również w pięciu miastach Australii, USA (Chicago i Nowy Jork), Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii oraz na Litwie. „W organizację i promocję biegu włączyli się ambasadorzy związani z kulturą i sportem” – podał organizator wydarzenia.

Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal. Instytut Pamięci Narodowej przygotował specjalne, wirtualne paczki edukacyjne wysyłane lokalnym organizatorom biegów dla uczestników biegu. Każdy z organizatorów wytyczył dystans 1963 metrów, symbolicznie upamiętniając rok śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka, ps. Laluś, który 21 października 1963 r. poległ z bronią w ręku w trakcie walki z SB i MO.

