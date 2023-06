Transplantacje na Mazowszu z rekordową liczbą. „Wreszcie wracamy na właściwe tory” Adrian Pieczka 23.06.2023 08:27 Ponad 1/3 transplantacji w kraju odbyła się na Mazowszu, co oznacza, że jest to rekordowe półrocze dla naszego regionu. – Można powiedzieć, że wreszcie otrząsnęliśmy się z pandemii i wracamy na właściwe tory, jeśli chodzi o transplantologię – mówi Wojewódzki Koordynator Poltransplantu Krzysztof Zając.

Transplantologia na Mazowszu (autor: UCK WUM)

Coraz więcej transplantacji zostaje przeprowadzonych w województwie mazowieckim.

Jak jednak zauważają specjaliści, ten rok jest przełomowo dobry, ponieważ ponad 35 procent narządów przeszczepianych w całym kraju pochodzi właśnie z Mazowsza.

– Na 908 narządów przeszczepionych w całej Polsce ponad 300 zostało przeczepionych na Mazowszu. Pochwalić się należy wątrobą, bo najwięcej przeszczepiamy wątrób. Na 256 wątrób przeszczepionych w kraju 151 narządów przeszczepionych zostało w województwie mazowieckim, to jest prawie 60 procent wszystkich przeszczepianych wątrób – wylicza Wojewódzki Koordynator Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” Krzysztof Zając.

Do 20 czerwca wśród 16 województw na Mazowszu przeprowadzana także transplantacje serc – 20 proc., nerek – 25 proc. i płuc – ok. 10 proc. w całej Polsce.

– Wracamy do liczb bardzo dobrych. Do tej pory w naszym kraju mamy ponad 350 zgłoszonych zmarłych dawców. To jest bardzo dobra liczba i myślę, że ten rok zakończymy liczbami przedpandemicznymi, więc można powiedzieć, że wreszcie otrząsnęliśmy się z pandemii i wracamy na właściwe tory, jeśli chodzi o transplantologię – zauważa Zając.

Przed pandemią zaś w województwie mazowieckim było 700–800 dawców rocznie w skali Polski.

Niektóre narządy jak nerka czy segment wątroby lub tkanki, np. szpik kostny można pobierać od osób żywych pod warunkiem, że dawca wyrazi na to zgodę, a jego życie nie będzie narażone na niebezpieczeństwo.

Jednak większość narządów i tkanek do przeszczepienia pobiera się ze zwłok osób, które za życia nie wyraziły sprzeciwu na pobranie. Nerki, serce, płuca, wątrobę, trzustkę, jelito i rogówkę można pobrać od osoby zmarłej, kiedy zostały już wyczerpane wszystkie możliwości jej leczenia i u której stwierdzono komisyjnie śmierć mózgową.

