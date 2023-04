Tragiczny wypadek w markecie budowlanym w Sierpcu. Jedna osoba nie żyje, druga ranna Izabela Stańczak 19.04.2023 19:04 Po upadku windy w markecie budowlanym w Sierpcu zmarł mężczyzna, a drugi został ranny. Na miejscu interweniowali strażacy. Aby wydobyć mężczyzn spod platformy windy, musieli użyć specjalistycznego sprzętu pneumatycznego. Sprawę wypadku bada policja.

Tragiczny wypadek w markecie budowlanym w Sierpcu. Jedna osoba nie żyje, druga ranna (autor: pixabay)

Do zdarzenia doszło w środę po południu w markecie budowlanym przy ul. Płockiej.

- Dzisiaj około godziny 15:30 w jednym ze sklepów budowlanych na terenie Sierpca doszło do wypadku. Spadła winda na pracowników. Jedna osoba zmarła, jest to mężczyzna w wieku 50 lat. Druga osoba została przewieziona z obrażeniami do szpitala w Sierpcu. Na chwilę obecną nie mam informacji, jakie to obrażenia i nie mam informacji, że nie żyje - powiedziała Radiu dla Ciebie asp. Katarzyna Krukowska z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

W akcji brali udział strażacy.

- Wysłani na miejsce strażacy ustalili, że doszło do awarii windy towarowej, prawdopodobnie podczas prac naprawczo-remontowych. Pod ciężką platformą windy znajdowało się dwóch mężczyzn, z których jeden był przytomny, natomiast drugi nie dawał oznak życia - powiedział rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu bryg. Waldemar Goszczyński. Dodał, iż natychmiast podjęto działania ratunkowe, które polegały na użyciu poduszek pneumatycznych i podniesieniu platformy windy na wysokość umożliwiającą zastosowanie urządzeń rozpierających.

- W wyniku działań udało się unieść platformę windy na tyle, aby wydobyć pierwszego poszkodowanego. Był to 55-letni mężczyzna, przytomny, w kontakcie, który został przekazany pod opiekę lekarzy. Następnie zabezpieczono podest windy i ewakuowano drugiego mężczyznę, który był nieprzytomny. Był to 51-etni mężczyzna. Obecny na miejscu lekarz stwierdził niestety jego zgon - podkreślił bryg. Goszczyński.

Jak zaznaczył, miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez strażaków, a okoliczności wypadku badane są obecnie przez policję pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sierpcu.

