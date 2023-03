Tragedia w Błędowie w powiecie grójeckim. Nie żyje mężczyzna, który wszedł do chłodni RDC 24.03.2023 10:47 Nie żyje 29 letni mężczyzna, który zmarł po tym jak wszedł do chłodni po jabłka. Policjanci z Grójca, którzy przybyli na miejsce przed przyjazdem pogotowia, próbowali go reanimować, jednak bezskutecznie.

Tragedia w Błędowie w powiecie grójeckim (autor: KPP Grójec)

Policja dostał zgłoszenie o nieprzytomnym pracowniku, który wszedł do chłodni po jabłka - informuje nadkomisarz Agnieszka Wójcik z grójeckiej policji

- Niestety pomimo blisko godzinnej reanimacji mężczyzna zmarł. Ustalono, że 29-latek wszedł do komory, w której przechowywane są jabłka w warunkach kontrolowanej atmosfery. Warunki w jakich przechowywane są owoce są śmiertelne dla człowieka - relacjonuje policjantka.

Do chłodni można wejść tylko po uprzednim przygotowaniu - przypomina rzeczniczka.

- Pamiętajmy! W przypadku gdy trzeba wejść do komory, to należy albo komorę rozhermetyzować i napowietrzyć czyli doprowadzić do bezpiecznego stężenia tlenu w komorze albo użyć aparatu tlenowego - mówi.

W ciągu ostatnich dwóch lat w powicie grójeckim zginęło w chłodniach 5 osób.

