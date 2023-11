Ślisko na ulicach i chodnikach przez marznące opady. Jest ostrzeżenie IMGW RDC 21.11.2023 07:17 Od samego rana na ulicach i chodnikach jest bardzo ślisko w związku z marznącymi opadami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert obowiązujący do godziny 12:00 dla całego Mazowsza i do godz. 16:00 dla południowych powiatów. – Trzeba na pewno uważać – ostrzega Grzegorz Walijewski z IMGW.

Ślisko na ulicach i chodnikach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla północnej, centralnej i wschodniej części regionu przed marznącymi opadami deszczu, śniegu z deszczem lub mżawki powodujących gołoledź. Powodem jest wchodzący front atmosferyczny i ujemne temperatury przy gruncie. Strefa opadów marznących przemieszczać się z będzie z północnego wschodu na południowy zachód.

Alerty obowiązują do godziny 12:00 we wtorek.

Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski zaznacza, że będzie naprawdę niebezpiecznie.

— Niestety to jest niebezpieczeństwo oblodzeń na drogach i chodnikach, niebezpieczeństwo dla kierowców i pieszych. Będzie obowiązywało ostrzeżenie przed marznącymi opadami deszczu, powodujące gołoledź i śliskość na drogach. Trzeba będzie na pewno uważać, bo to jest coś, co może spowodować narażenie na nasze zdrowie i życie — ostrzega Walijewski.

W Warszawie o godz. 4:00 na ulicy, gdzie kursują autobusy miejskie, wyjechały posypywarki

To w sumie 1500 km stołecznych dróg. Pozostałe są oczyszczane m.in. na zlecenie urzędów dzielnic.

Zarząd Oczyszczania Miasta przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni ulic i chodników. Monitoruje aktualne dane meteorologiczne i prognozy pogody. Jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejne akcje.

Jaka będzie pogoda w Polsce?

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na zachodzie i północy Europy pogodę kształtować będą wyże z centrami nad Atlantykiem i Szwecją. Pozostały obszar kontynentu, w tym Polska będzie w zasięgu niżu znad Morza Tyrreńskiego. Pozostaniemy w polarnej morskiej masie powietrza, na południu cieplejszej, ale w ciągu dnia nad północną część kraju zacznie napływać powietrze pochodzenia arktycznego.

We wtorek na południu zachmurzenie całkowite, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, tylko nad morzem rozpogodzenia. Na południu i zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze też deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie oraz w górach śniegu. W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej około 10 cm. Wieczorem nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie.

Temperatura maksymalna od -2 st. C na północnym wschodzie, od 0 do 3 st. C w centrum, od 4 do 9 st. C na zachodzie, południu oraz nad morzem. Na północnej połowie kraju temperatura maksymalna wystąpi w pierwszej części dnia. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, wschodni i północno-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

