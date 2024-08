Mieszkańcy podwarszawskiej gminy z alertem RCB. Woda nie nadaje się do spożycia RDC 11.08.2024 10:01 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed wodą niezdatną do picia dla mieszkańców gminy Leocin w powiecie nowodworskim w woj. mazowieckim. Gmina w komunikacie poinformowała, że po potrzymaniu cząstkowych wyników oceny jakości wody wykluczono obecność bakterii Escherichia Coli i bakterii z grupy Coli.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców gminy Leoncin wiadomość SMS o treści „Uwaga! Woda w wodociągu w gminie Leoncin nie nadaje się do spożycia. Może być używana do celów gospodarczych. Więcej na stronie internetowej gminy Leoncin”.

Gmina Leoncin na swojej stronie informuje, że podjęta została decyzja o skutecznej dezynfekcji wody. Jest ona związana z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim z 9 sierpnia, dotyczącą stwierdzenia braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego.

W wodzie wykluczono obecność bakterii Escherichia Coli i bakterii z grupy Coli

„Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy cząstkowe wyniki oceny jakości wody, możliwe do uzyskania po 24 godzinach. Została wykluczona w nich obecność bakterii Escherichia Coli i bakterii z grupy Coli (0 jtk/100 ml wody). Będziemy Państwa informować o kolejnych wynikach badań na bieżąco. Kolejne wyniki badań będą po 48 i 72 godz. od pobrania próbki” — czytamy w komunikacie na stronie gminy.

