Prokuratura zbada sprawę zachowania księdza w specjalnym ośrodku w Makowie Mazowieckim. Miał znęcać się nad uczniem Iwona Rodziewicz-Ornoch 13.12.2022 16:04 Miał przyciskać ucznia do ławki i wykręcać mu ręce. Prokuratura w Przasnyszu zbada sprawę zachowania księdza w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyła matka 15-latka - mówi rzeczniczka makowskiej policji Monika Winnik.

Prokuratura bada sprawę zachowania księdza w specjalnym ośrodku w Makowie Mazowieckim. Miał znęcać się nad uczniem/zdjęcie ilustracyjne (autor: pxhere)

Policja w Makowie Mazowieckim otrzymała nagrania z zajścia.

- Po obejrzeniu otrzymanego nagrania, funkcjonariusze naszej jednostki wykonali czynności. Mamy w nagraniu do czynienia z formą przemocy fizycznej, jak też słownej. Na nagraniu widać, jak duchowny przetrzymuje chłopca. Przesłuchano świadków. Zabezpieczony materiał dowodowy został dzisiaj przesłany do Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu - mówi Monika Winnik.





Rzeczniczka płockiej kurii w przesłanym do nas oświadczeniu napisała, że biskup "niezwłocznie "spotka się z księdzem i dyrekcją placówki. „Chodzi o to, aby sprawę dokładnie wyjaśnić i podjąć odpowiednie decyzje wobec duchownego. Wcześniej nie mieliśmy żadnych zgłoszeń o tym zajściu ani uwag z Makowa co do pracy księdza. Przepraszamy za to, co się stało. Taka sytuacja nigdy nie powinna się zdarzyć” - przeczytaliśmy.

Interwencje w sprawie wydarzeń w Specjalnym Ośrodku w Makowie zapowiedział też Rzecznik Praw Dziecka. Mikołaj Pawlak podkreślił, ze będzie się domagał wyciągnięcia konsekwencji.

Do zdarzenia miało dojść w ubiegły piątek.

