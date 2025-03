Cztery razy więcej pożarów traw niż rok temu. Alarmujące dane strażaków RDC 07.03.2025 19:01 Cztery razy więcej pożarów traw niż rok temu odnotowali mazowieccy strażacy. Chodzi o dwa pierwsze miesiące roku - w 2025 do końca lutego paliło się na łąkach prawie 460 razy, podczas gdy w 2024 - niewiele ponad sto. - Znane są przypadki, że pożar jest tak szybki, zwłaszcza jak jest duży wiatr, że ludzie nie są w stanie uciec nawet - przestrzega rzecznik siedlecki straży pożarnej Paweł Kulicki i apeluje, by nie wypalać traw.

Cztery razy więcej pożarów traw niż rok temu. Alarmujące dane strażaków (autor: OSP Wieleń/zdjęcie ilustracyjne)

Alarmujące dane straży pożarnej. Od początku roku do końca lutego na Mazowszu było cztery razy więcej pożarów traw niż w analogicznym okresie rok temu.

Przez dwa pierwsze miesiące tego roku w naszym województwie doszło do 458 pożarów traw. W styczniu odnotowano 77 wyjazdów, a w lutym aż 381. Rok temu do końca lutego strażacy gasili pożary traw niewiele ponad sto razy.

Jak mówi rzecznik siedlecki straży pożarnej Paweł Kulicki, pożary traw są w większości celowym działaniem człowieka.

- Takie przekonanie pokutuje ciągle, że się w ten sposób użyźnia glebę, że to pomaga w uprawach, pomaga w oczyszczeniu terenu. Natomiast skutki negatywne są daleko większe niż pozytywne, których chyba nie ma w ogóle - tłumaczy.



Kulicki zaznacza, że pożar traw może osiągać prędkość nawet 20 km na godzinę. To prędkość biegu człowieka.

- Znane są przypadki, że pożar jest tak szybki, zwłaszcza jak jest duży wiatr, że ludzie nie są w stanie uciec nawet. Więc to jest pierwsze zagrożenie. Poza tym taki pożar wymyka się łatwo spod kontroli i może obejmować swoim zasięgiem te obiekty, których byśmy sobie nie życzyli, żeby były objęte pożarem. Lasy, zabudowania, budynki. Pamiętam zdarzenie, gdzie pod stodołą był pies uwięziony na łańcuchu trzymany czy w kojcu - mówi strażak.



Strażacy apelują o niewypalanie traw - jest to nielegalne. Grozi za to areszt, ograniczenie wolności albo grzywna do 30 tys. złotych, a w skrajnym przypadku od roku do 10 lat więzienia.

