Ponad 6 mln złotych na infrastrukturę sportową na Mazowszu. Powstaną m.in. skatepark i nowe boiska RDC 08.08.2023 20:16 Mazowsze przeznaczyło ponad 6,3 mln zł na rozbudowę bazy sportowej w gminach i powiatach subregionu warszawskiego-zachodniego. Dzięki środkom powstaną w sumie 23 nowe inwestycje. Mowa tu o budowie torów rowerowych, boisk i remontach przyszkolnych sal gimnastycznych.

Skatepark (autor: Pexels)

Dofinansowanie przyznano z programu „Mazowsze dla sportu”. Jak podkreśla radny Sejmiku Mazowsza Piotr Kandyba, przez wiele lat infrastruktura sportowa w jednostkach się zużyła.

— Mówimy tu o skateparkach, o boiskach do gry w koszykówkę w piłkę ręczną, na renowacje sal gimnastycznych. Pomimo że pieniądze nie są wielkie, to te inwestycje są bardzo istotne dla wychowania dzieci i młodzieży w duchu sportu — mówi Kandyba.

Blisko 300 tys. zł trafi m.in. do Góry Kalwarii. Burmistrz Arkadiusz Strzyżewski mówi, na co miasto przeznaczy te środki.

— Chcemy zbudować tor rowerowy i boisko do streetballu w miejscu, które do tej pory było niezagospodarowane, w największym zagłębiu mieszkaniowym. Młodzież na to czeka od dłuższego czasu dzięki temu wsparciu mamy szansę na realizację tej inwestycji — mówi Strzyżewski.

W sumie w subregionie warszawskim-zachodnim dofinansowane zostały 23 inwestycje.

