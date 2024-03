W Radomiu powstaje Muzeum Sportu. Kiedy będzie można je zwiedzać? Anna Orzeł 13.03.2024 10:17 Nowoczesne Muzeum Sportu powstanie w Radomiu. Projekt będzie gotowy za dwa miesiące, a siedzibą nowej instytucji zostanie Radomskie Centrum Sportu. – Takiego projektu, jeśli chodzi o nowatorskie podejście, jeszcze nie realizowaliśmy – mówi prezydent miasta.

W Radomiu powstaje Muzeum Sportu (autor: Radosław Witkowski/FB)

Połączy tradycję z nowoczesnością oraz to, co materialne z tym, co wirtualne – w Radomiu powstanie nowoczesne Muzeum Sportu.

Miejsce ma być atrakcyjne dla kibiców wielu dyscyplin i łączyć pokolenia.

– Uzyskamy miks tradycyjnych wystaw i prezentacji multimedialnych, które dziś fantastycznie się sprzedają, a przede wszystkim są bardzo atrakcyjne dla młodego pokolenia – mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.

Muzeum ma się stać jedną z ważniejszych atrakcji Radomia.

– Można tę wystawę zorganizować jako stałą lub czasową, można też zmieniać jej elementy, trochę jak z klockami. Takiego projektu, jeśli chodzi o nowatorskie podejście, jeszcze nie realizowaliśmy – zauważa wykonawca Sławomir Skowroński.

Na powierzchni, wygospodarowanej w Radomskim Centrum Sportu, znajdą się m.in. pamiątki po Kazimierzu Paździorze, bokserskim mistrzu olimpijskim.

– To będą stałe gabloty, ale większość to multimedia. Na pewno Izby Paździora nie przenosimy do muzeum. Na Narutowicza jest hala imienia Paździora, więc tam gro tych eksponatów zostanie – mówi prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Grzegorz Janduła.

Koszt projektu oszacowano na 125 tysięcy złotych.

