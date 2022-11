"Polski Ład dla kultury". Nawet ponad 10 tys. inwestycji w niszczejące zabytki RDC 23.11.2022 10:21 Przedstawiamy kolejny bardzo duży program, który pozwoli przywrócić zabytkom ich dawny blask. Może to być nawet ponad 10 tys. inwestycji w zabytki w całej Polsce - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu podczas wizyty w muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku mówił o szczegółach rządowego programu odbudowy zabytków "Polski Ład dla kultury".

Premier Mateusz Morawiecki i minister kultury Piotr Gliński w Sulejówku (autor: PAP/Leszek Szymański)

- Dziś razem z premierem Piotrem Gliński mamy ogromną radość, aby przedstawić kolejny bardzo duży i ważny program odbudowy pamięci o polskich zabytkach, które z kolei mają przywrócić ten dawny blask. Często są one dumą lokalnych społeczności, często mogą być magnesem przyciągającym turystów - mówił premier.

Zwrócił uwagę na znaczącą liczbę zabytków, które popadają w ruinę. - Praca przy zabytkach to także inwestycja w gospodarkę lokalną. (...) Wyobraźmy sobie, że to mogą być kolejne tysiące, a jak niektórzy liczą nawet ponad 10 tysięcy inwestycji w zabytki w całej Polsce. W budynki użyteczności publicznej takie jak szkoły, żłobki, przedszkola, domy kultury, remizy. Niektóre z nich są już dzisiaj zabytkami i niszczeją - mówił premier.

Odbudowa także zabytków lokalnych

Jak podkreślił szef rządu program "Polski Ład dla kultury" ma na celu odbudowę blasku także budynków w Polsce lokalnej. - Można będzie wypełnić aplikację Polski Ład. Inwestycja będzie finansowana z budżetu państwa do 98 procent. A więc wkład własny 2 procent lub niewiele więcej. W trzech kategoriach: do 150 tysięcy jeden wniosek, 500 tysięcy drugi wniosek i 3,5 miliona złotych trzeci wniosek - powiedział.

Jak mówił premier, "ten program pozwali nam ujrzeć piękno Polski w każdym jej zakątku". - Jest kwintesencją tego w co wierzymy i co robimy - łączenie i szacunek dla tradycji, kultury i historii. Ale także inwestycja w teraźniejszość, w miejsca pracy i spojrzenie w przyszłość - dodał.

Nakład na zabytki 3 razy większy

- W ciągu ostatnich siedmiu lat udało się podnieść nakłady na kulturę do jednego procenta. Nakłady na zabytki zostały zwiększone trzykrotnie. Realizowany przez MKiDN program ochrony zabytków został zwiększony z 80 milionów w 2016 r. do 221 milionów złotych w roku obecnym. Będzie to kontynuowane - podkreślił natomiast szef MKiDN Piotr Gliński.

Wicepremier dodał, że łącznie w ciągu siedmiu lat zrealizowano cztery tysiące projektów. - Potrzeby są tak ogromne, że musieliśmy podjąć decyzję o zwiększeniu wydatków - dodał minister kultury.

Jak podkreślił, na renowację należącego do marszałka Piłsudskiego dworku "Milusin" zainwestowano już ponad trzy miliony złotych.

Murowany dworek "Milusin" w Sulejówku zbudowano dla marszałka Józefa Piłsudskiego w 1923 r. Wraz z rodziną mieszkał on tam do 1926 r. Po jego śmierci, w 1935 roku "Milusin" stał się częścią pierwszego muzeum imienia Piłsudskiego, które funkcjonowało do wybuchu II wojny światowej w warszawskim Belwederze. W 1947 r. obiekt został upaństwowiony, urządzono w nim przedszkole. Od lat 90. Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego podejmowała próby odzyskania zabytkowych zabudowań.

Budowa współczesnego Muzeum Józefa Piłsudskiego rozpoczęła się w 2016 r. Oficjalną inaugurację Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku połączono z obchodami 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. Otwarto je 14 sierpnia 2020 r. Placówka jest współprowadzona przez Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

