Policja bada okoliczności wypadku, w którym zginęło dwóch nastolatków Iwona Rodziewicz-Ornoch 06.03.2023 13:19 Rozpoczęły się oględziny miejsca tragicznego wypadku w Adamowie w powiecie lipskim. Na drodze zginęli 18 i 19-latek. Na miejscu jest naczelnik Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji w Lipsku.

Policja bada okoliczności wypadku, w którym zginęło dwóch nastolatków (autor: Policja w Żyrardowie)

- Przypuszczamy, że przyczyną wypadku mogła być nadmierna prędkość - mówi jej rzeczniczka Monika Karasińska. - Oni tak jakby wyszli już zza zakrętu, ale ten zakręt jest taki dosyć ostry, więc myślę, że ten zakręt też się przyczynił do tego, że tam z dużą prędkością wjechali w ten zakręt. No to po prostu potem nie mogli sobie już wyprowadzić tego auta. Oni po prostu dachowali na drzewie. Natomiast czekamy też na te wyniki sekcji zwłok, które też nam pewnie wyjaśnią, w jakim stanie psychofizycznym był kierujący i pasażer - tłumaczy.



Nastolatkowie byli kolegami. Do wypadku doszło w sobotę na drodze powiatowej.

