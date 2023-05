Połączy urząd, dom kultury i ośrodek zdrowia. Ruszyła budowa nowego obiektu w Grębkowie Beata Głozak 22.05.2023 21:51 Ruszyła budowa wielofunkcyjnego obiektu za ponad 17 milionów złotych w Grębkowie w powiecie węgrowskim. W jednym miejscu będzie ośrodek zdrowia, urząd gminy oraz dom kultury z salą kinową.

Wizualizacja nowego obiektu w Grębkowie (autor: UG Grębków)

– W czwartek dokonaliśmy pierwszego częściowego odbioru – mówi wójt, Bogdan Doliński. - Już są widoczne ściany, wyszliśmy z fundamentów, ściany idą do góry. Dostaliśmy na to 10 mln zł z Polskiego Ładu, ale gdy przystępowaliśmy do projektowania 3 lata temu, miało to kosztować maksymalnie 12 mln zł. Po przetargach okazało się, że będzie to 17 mln zł - wyjaśnia.

To największa inwestycja samorządu w ostatnich latach - 17 milionów złotych to ponad połowa całego rocznego budżetu gminy Grębków. Poza 10 milionami z programu rządowego gmina dostała też 4 mln złotych z urzędu marszałkowskiego. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec przyszłego roku.

