Jak ma się zmienić Węgrów? Ruszają badania wśród mieszkańców Beata Głozak 13.06.2023 17:11 Węgrów przygotowuje program rewitalizacji miasta. Dokument będzie pomocny w zdobyciu dofinansowań do nowych inwestycji. Dzisiaj i w najbliższych dniach w centrum Węgrowa odbędą się badania wśród mieszkańców.

Rusza badanie - jak powinien zmienić się Węgrów? (autor: Powiat Węgrowski)

- Szukamy odpowiedzi na pytania jak żyje się w mieście, co trzeba poprawić i które miejsca są zaniedbane – wylicza Bartosz Poniatowski, jeden z autorów dokumentu. - Jeżeli sami do nas mieszkańcy nie podejdą, to my będziemy z łapanki rozmawiać z różnymi osobami, zadawać wyrywkowe pytania. Będziemy rozmawiać o problemach, czy spotykają się bezpośrednio z nimi. W zależności od tego jaki będzie odzew będziemy zadawali bardziej ogólne lub szczegółowe pytania - wyjaśnia.

Aby program odpowiadał potrzebom mieszkańców, powstanie komitet do spraw rewitalizacji.

- Zapraszamy do niego Węgrowian – zachęca Aneta Szarfenberg z komitetu. - To mogą być organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, przedstawiciele grup nieformalnych czy też zwykłych mieszkańców, którzy mają trzymać rękę na pulsie, którzy mają przyglądać się temu co miasto jako samorząd realizuje - tłumaczy.

To dopiero pierwszy etap przygotowywania dokumentu. Do 10 lipca mieszkańcy mają czas na wskazanie miejsc, które powinny przejść metamorfozę – zmienić wygląd, stać się dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, młodzieży czy być bardziej bezpieczne.

