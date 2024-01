Na Mazowsze idzie odwilż. IMGW ostrzega przed roztopami [PROGNOZA] Cyryl Skiba 22.01.2024 08:42 Na Mazowsze zbliża się odwilż w związku z wyżem Corvin. Po mroźnym weekendzie nadchodzi tydzień z dodatnimi temperaturami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla części województwa ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z roztopami.

Stan Bugu w Małkini Górnej (autor: Gmina Małkinia Górna)

W tym tygodniu na Mazowszu będą dodatnie temperatury, a to oznacza, że idzie odwilż. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla części województwa ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z roztopami. Alerty obowiązują od godz. 13:00 do środy do godz. 18:00.

Grzegorz Walijewski z IMGW potwierdza, że z dnia na dzień będzie coraz cieplej.

– Porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę, ale powoli idzie odwilż. To oznacza, że na termometrach zobaczymy wartości dodatnie, do 3–4 stopni. Noc z poniedziałku na wtorek z dodatnią wartością, a we wtorek odwilż będzie bardziej widoczna. Na termometrze nawet 8 stopni powyżej zera – podaje synoptyk IMGW.

W następnych dniach porywy wiatru do 80–85 kilometrów na godzinę. Taka aura potrwa do następnego weekendu.

Ten tydzień przyniesie dużo zmienności w pogodzie.



Początkowo wyższym temperaturom towarzyszyć będą roztopy, opady mieszane i porywisty wiatr.

Pod koniec tygodnia znów może się ochłodzić, nocami wróci mróz i na ogół padał będzie śnieg.



Szczegóły:https://t.co/0oI6251QDu#IMGW pic.twitter.com/MXPZNmnbTb — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 22, 2024

Pogoda na poniedziałek

Dziś zachmurzenie będzie duże niemal w całym kraju. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze wystąpią opady deszczu i deszczu marznącego powodującego gołoledź.

Wiatr będzie umiarkowany, na wschodzie w porywach do 60 km/h, na południowym zachodzie oraz nad morzem do 75 km/h, południowy i południowo zachodni.

W nocy zachmurzenie będzie duże w całym kraju. Na wschodzie opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu. Na południu i południowym wschodzie wystąpią opady deszczu ze śniegiem oraz opady deszczu powodującego gołoledź. Na zachodzie i nad morzem opady deszczu.

Temperatura minimalna od -3 stopni Celsjusza w Karpatach, ok. 1 stopnia w centrum, do 4 nad morzem.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny w porywach do 65 km/h, na południu do 70 km/h, południowo zachodni.

Czytaj też: Przez Łazienkowską na dwa razy. Zielone światło na rondzie Sedlaczka nie zostanie wydłużone