Otwarcie basenów odkrytych w Przasnyszu jeszcze w kwietniu Alicja Śmiecińska 16.04.2023 16:02 W niedzielę, 30 kwietnia w Przasnyszu odbędzie się oficjalne otwarcie basenów odkrytych znajdujących się przy ulicy Mazowieckiej 25. Na mieszkańców czeka szereg atrakcji.

Kompleks odkrytych basenów w Przasnyszu otwarty jeszcze w kwietniu (autor: Powiat Przasnyski)

Taki początek majówki to marzenie. Kompleks odkrytych basenów w Przasnyszu zostanie otwarty już 30 kwietnia. To 3 niecki o różnych głębokościach. Atrakcją będzie też 6 metrowa zjeżdżalnia z brodzikiem.

– To będzie miejsce rekreacji dla całych rodzin – mówi starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski.

– Będzie to miejsce rekreacyjne, gdzie się można spotkać, odpocząć, po to jest ono stworzone. Majówka jest odpowiednim momentem, żeby rozpocząć działalność tego obiektu. Uroczyste otwarcie będzie połączone też z zabawą dla najmłodszych, zorganizujemy wiele atrakcji dla całych rodzin. Jest to niedziela więc będzie można miło spędzić popołudnie – mówi Bieńkowski.

Odkryte baseny wybudowano w pobliżu lodowiska krytego przy ul Mazowieckiej.

