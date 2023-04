Oszukana cztery razy. 62-latka straciła w Internecie 170 tys. zł Iwona Rodziewicz-Ornoch 13.04.2023 19:14 Mieszkanka Ciechanowa padła ofiarą internetowych oszustów i straciła 170 tys. zł. 62-latka została oszukana aż czterokrotnie – za każdym razem przez osoby, które poznawała na portalach społecznościowych. Za pierwszym razem zaufała mężczyźnie podającym się za Kanadyjczyka mieszkającego w Czechach.

Oszustwa internetowe w Ciechanowie (autor: Pexels)

62-letnia mieszkanka Ciechanowa zgłosiła się na policję po tym, jak zorientowała się, że padła ofiarą oszustów internetowych.

W sierpniu ubiegłego roku kobieta nawiązała rozmowę z mężczyzną na portalu społecznościowym. Oszust podawał się za Kanadyjczyka mieszkającego w Czechach.

– Szybko wzbudził zaufanie kobiety i poprosił o opłacenie przesyłki wysłanej do niej. Kobieta dokonała wpłaty, początkowo dziesięciu tysięcy złotych na wskazany numer konta. Następnie mężczyzna wyłudził kolejne pieniądze, gdyż jak twierdził, opłata za paczkę wzrosła. Kobieta wysłała mu kilka kart podarunkowych o łącznej wartości siedemdziesięciu tysięcy złotych – relacjonuje rzeczniczka ciechanowskiej policji Jolanta Bym.

Po jakimś czasie na portalu społecznościowym do 62-latki napisali kolejni mężczyźni. Jeden z nich podawał się za lekarza z Jemenu. Przekonał kobietę, że przyjedzie do Polski i namówił ją do przesłania pieniędzy na rezerwację biletu lotniczego. Ciechanowianka przelała na wskazany numer konta 15 tys. zł.

Inny mężczyzna twierdził, że jego konto bankowe zostało zablokowane i prosił kobietę o pomoc w odzyskaniu pieniędzy. 62-latka zaufała mężczyźnie i przekonana, że pomaga mu w trudnej sytuacji, wykonała kilka przelewów na wskazane konta. W ten sposób oszuści wyłudzili od kobiety łącznie prawie 170 tys. zł.

Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu wirtualnych znajomości.

– Nie dajmy się oszukać. Zwracajmy uwagę na osoby, które próbują wyłudzić od nas pieniądze. Nie przekazujmy żadnych pieniędzy, żadnych danych osobowych czy informacji o kontach bankowych – mówi Bym.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja w Ciechanowie.

