O poranku ślisko na drogach Mazowsza. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami Patrycja Lorenc 11.01.2024 06:43 Marznące opady w całym regionie - ostrzega przed tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W całym województwie mazowieckim obowiązuje alert pierwszego stopnia. Możliwa jest gołoledź - alarmują synoptycy.

O poranku ślisko na drogach Mazowsza. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami (autor: ZOM Warszawa)

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami będzie obowiązywało na całym Mazowszu do godziny 11:00. „Prognozuje się występowanie lokalnie słabych opadów marznącej mżawki lub słabego deszczu, powodujących gołoledź. Opady nie będą występować ciągle, a mogą pojawiać się jedynie okresami” - informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



OPADY MARZNĄCE 💧🥶



Obszar objęty ostrzeżeniem został rozszerzony. Prognozuje się występowanie lokalnie słabych opadów marznącej mżawki lub słabego deszczu, powodujących gołoledź.



Szczegóły:

➡️https://t.co/6QbbT2QvGd pic.twitter.com/aiRCcQiZ7l — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 10, 2024

W związku z gołoledzią, na ulicach w Warszawie pracuje 170 posypywarek. Działania służb oczyszczania miasta z taką flotą rozpoczęły się o godz. 6:40. ZOM obsługuje 1500 km stołecznych dróg. Pozostałe są oczyszczane m.in. na zlecenie urzędów dzielnic.

Wszystkie drogi krajowe przejezdne

Służby pracują także na drogach krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała w czwartek rano, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg pracuje 377 jednostki sprzętu do zimowego utrzymania.

Warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność. Lokalna śliskość występuje na terenie województwa wielkopolskiego na dk 92 odc. Poznań – Bolewice oraz lubuskiego na dk 22 odc. Słońsk – Chyrzyno.

Opady śniegu występują na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego. Mgła występuje na terenie województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, a także zachodniopomorskiego i lubuskiego. Mżawka występuje natomiast na terenie województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

W dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu, na północy i północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem, a do godzin południowych w pasie od Lubelszczyzny i południowego Podlasia, przez centrum, po Ziemię Lubuską możliwe marznące opady mżawki lub słabego deszczu, powodujące gołoledź.

Temperatura maksymalna od -5°C na południu, około 0 st. C w centrum, do 4 st. C na wybrzeżu; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie -7 st. C. Po południu na północnym wschodzie szybki spadek temperatury poniżej 0 st. C, powodujący oblodzenie dróg i chodników. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni; na wybrzeżu wiatr okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych. Wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h.

