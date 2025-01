18 skrajnie niebezpiecznych składowisk na Mazowszu. Najgorzej w powiecie wołomińskim RDC 22.01.2025 19:22 Na Mazowszu jest aż 18 niebezpiecznych składowisk, które stwarzają największe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska - dowiedziało się Polskie Radio RDC. Najwięcej, bo aż trzy, znajdują się w powiecie wołomińskim. Po dwa niebezpieczne składowiska są też w powiecie płockim i w garwolińskim. Powinny zostać jak najszybciej usunięte, ale w budżecie państwa jest na to tylko 200 mln zł na cały kraj. Koszt usunięcia jednego to od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych.

Aż 18 niebezpiecznych składowisk na Mazowszu. Najgorzej w powiecie wołomińskim (autor: WIOŚ)

Aż 18 skrajnie niebezpiecznych składowisk odpadów jest na Mazowszu. Aż trzy są w samym powiecie wołomińskim. To Rojków w gminie Poświętne, Postoliska w gminie Tłuszcz i ostatnie - w Wołominie. Po 2 niebezpieczne składowiska są też w powiecie płockim i w garwolińskim. W tym pierwszym są w Nowym Miszewie i w Radzanowie, a w drugim: w miejscowości Zawola w gminie Miastków Kościelny i w Garwolinie.

Raport, który przygotował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie trafił na biurko wojewody.

Jak mówi rzeczniczka wojewody Joanna Bachanek, województwo liczy na pieniądze z rezerwy celowej na usuwanie odpadów

- Ministerstwo ma dodatkowe finansowanie. Jest przewidziane w ustawie budżetowej na ten rok na usuwanie danych odpadów. Zabezpieczono środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 200 mln zł - tłumaczy.



Te 200 mln zł jest na całą Polskę, nie tylko Mazowsze.

- Natomiast pamiętajmy, że to nie są jedyne środki, jakie są przeznaczone na likwidację składowisk odpadów. Cały czas jest dostępna ścieżka pożyczki z NFOŚ-u i w ramach tej ścieżki też można starać się o uzyskanie finansowania - wskazuje Bachanek.



Koszt usunięcia jednego składowiska to kilkadziesiąt do kilkuset milionów złotych.

Konieczna zmiana prawa?

Zdaniem starosty płockiego Sylwestra Ziemkiewicza pieniądze to jednak nie jedyny problem.

- Również apelowałbym o to, aby zmienić przepisy prawa, które w pewien sposób utrudnią zakładanie takich działalności, które właśnie kończą się w tak zły sposób dla mieszkańców danego terenu - mówi.

Likwidowanie takich składowisk to zadanie samorządu województwa, ale finansowane przez budżet państwa. Marszałek Adam Struzik mówi, że Samorząd Mazowsza jest gotowy do wykonania go, ale wciąż nie ma pieniędzy.

- Postępowania formalno-prawne trwają, natomiast pieniędzy jeszcze nie ma. Pieniądze muszą pochodzić z budżetu państwa. To jest zadanie zlecone, to nie jest zadanie własne samorządu. Jesteśmy w permanentnym dialogu z panem wojewodą, z Ministerstwem Środowiska, ale ciągle nie wskazano źródeł finansowania - tłumaczy.

Składowiska znajdują się: w gminach: Karczew (pow. otwocki), w Nowym Miszewie (pow. płocki), Radzanowo (pow. płocki) oraz w miejscowościach: Rojków w gminie Poświętne (pow. wołomiński), Gręzów w gminie Kotuń (pow. siedlecki), Ryczołek w gminie Kałuszyn (pow. miński), Postoliska w gminie Tłuszcz (pow. wołomiński), Kołaki w gminie Młynarze (pow. makowski), Wola Wodzyńska w gminie Ojrzeń (pow. ciechanowski), Ludwikowo w gminie Joniec (pow. płoński, Garbatka w gminie Lesznowola (pow. piaseczyński), Milanów w gminie Chynów (pow. grójecki), Zawola w gminie Miastków Kościelny (pow. garwoliński), Helenów w gminie Krasne (pow. przasnyski), a także w miastach: Białobrzegi (pow. białobrzeski), Przasnysz (pow. przasnyski), Garwolin (pow. garwoliński) i w Wołominie (pow. wołomiński).

Do Ministerstwa Klimatu i Środowiska będzie należała decyzja, które z niebezpiecznych składowisk na Mazowszu otrzymają dofinansowanie na likwidację.

