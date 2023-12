Silny wiatr z deszczem i ostrzeżenia IMGW. Pogoda w pierwszy dzień świąt [SPRAWDŹ] RDC 25.12.2023 10:16 Ostrzeżenia przed silnym wiatrem na terenie całego województwa mazowieckiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert pierwszego stopnia obowiązuje do godz. 20:00. Przed silnymi podmuchami ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – czytamy w komunikacie.

Strażacy walczą ze skutkami silnego wiatru (autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie)

Szczegóły dotyczące obszaru objętego ostrzeżeniami IMGW

Silny wiatr na Mazowszu – IMGW wydał ostrzeżenia, a przed pogodą ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do około 80 km/h, z zachodu.

Pogoda na pierwszy dzień świąt

W poniedziałek spodziewane są głównie opady deszczu. Tylko na krańcach południowo-wschodnich, jak powiedziała synoptyk IMGW Agnieszka Prasek, popada deszcz ze śniegiem. Będzie ciepło, na zachodzie temperatura wzrośnie do 11 stopni Celsjusza.

Zachmurzenie będzie nadal duże, ale w części południowej kraju pojawi się więcej przejaśnień i rozpogodzeń.

„Spodziewane są opady deszczu, na krańcach południowo-wschodnich deszczu ze śniegiem” – przekazała synoptyk IMGW.

Będzie ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 10 stopni w centrum, do 11 stopni Celsjusza na zachodzie.

Wiatr będzie zachodni, nadal umiarkowany, dość silny i porywisty, z porywami do 80 km/h, na Wybrzeżu do 100 km/h.

W samej Warszawie zaś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, wieczorem zanikające. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr dość silny, okresami silny od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, zachodni.

W nocy z poniedziałku na wtorek na zachodzie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, na pozostałym obszarze duże z lokalnymi przejaśnieniami.

W kolejnych dniach nadal ma być ciepło i wietrznie.

Bezpieczeństwo podczas silnego wiatru

W związku z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem RCB przypomina, by pamiętać o usunięciu z parapetów i podwórek wszystkich przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr; przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami; zamknąć okna i drzwi; pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe; nie zatrzymywać się pod drzewami; zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz; przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii, gdyż wiatr może uszkodzić linie energetyczne oraz uważać podczas jazdy samochodem, ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, a przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

„O przypadkach, które waszym zdaniem mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112” – podkreśliło RCB.

Ponadto podczas jazdy samochodem należy zmniejszyć prędkość i zachować szczególną ostrożność. Gwałtowne podmuchy wiatru mogą spowodować utratę panowania nad pojazdem – zwłaszcza gdy wyjeżdża on z zalesionego lub zabudowanego terenu na otwartą przestrzeń.

Najlepiej zatrzymać się na najbliższym parkingu lub poboczu (włączając światła awaryjne). Nie należy zatrzymywać się bezpośrednio pod drzewami – złamana gałąź może uszkodzić samochód.

