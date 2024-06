Radomskie lotnisko dla lotów czarterowych? R. Witkowski: Rozmawiamy z PPL Anna Orzeł 28.06.2024 20:36 Czy na lotnisku w Radomiu pojawią się loty czarterowe? Tak wynika z zapowiedzi rządu w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego na Mazowszu. – Jedynie atrakcyjna siatka połączeń zapewni rozwój radomskiemu lotnisku – mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.

Nowy przewoźnik i codzienne rejsy na Lotnisku Warszawa-Radom (autor: Grzegorz Tuszyński/Lotnisko Warszawa-Radom)

Jak wynika z zapowiedzi rządu w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, na lotnisku w Radomiu mogą pojawić się loty czarterowe.

– Posiadamy niezbędną infrastrukturę do prowadzenia działalności lotniskowej, a nawet można powiedzieć, że dziś w Europie to jest najnowocześniejsza infrastruktura. W związku z tym rozmawiamy z PPL-em i mam nadzieję, że wywiąże się on ze swoich zobowiązań i ta siatka połączeń, czy to zimowa, czy już letnia, w 2025 roku będzie wystarczająca atrakcyjna – mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Docelowo – zgodnie z założeniami – radomski port może obsłużyć około trzech milionów pasażerów rocznie.

