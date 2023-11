Kiedy pierwsze wywłaszczenia? Władze CPK złożyły wniosek o decyzję lokalizacyjną RDC 03.11.2023 19:59 Władze CPK złożyły w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o decyzję lokalizacyjną dla inwestycji. — Dalsze tempo procedur zależy od wojewody, natomiast zakładamy w naszych harmonogramach, że możliwe jest uzyskanie decyzji lokalizacyjnej w pierwszym kwartale przyszłego roku — powiedział rzecznik CPK. Uzyskanie jej pozwoli złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Centralny Port Komunikacyjny (autor: CPK/Twitter)

Rzecznik Centralnego Portu Komunikacyjnego Konrad Majszyk przekazał, że władze spółki złożyły w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o decyzję lokalizacyjną dla inwestycji. Gdy wydana zostanie decyzja lokalizacyjna, będą mogły ruszyć wywłaszczenia mieszkańców.

Do tej pory spółka CPK kupowała i wciąż kupuje grunty od mieszkańców w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. Rzecznik spółki wytłumaczył, kiedy spodziewa się otrzymać pozytywną decyzję wojewody.

— Dalsze tempo procedur zależy od wojewody, natomiast zakładamy w naszych harmonogramach, że możliwe jest uzyskanie decyzji lokalizacyjnej w pierwszym kwartale przyszłego roku, zgodnie z harmonogramem. Kiedy uzyskamy decyzję lokalizacyjną, kolejnym krokiem będzie wniosek o pozwolenie na budowę — powiedział Majszyk.

Jak wskazał rzecznik, spółka ma już pakiet ważnych uzgodnień i dokumentów, m.in. master plan lotniska czy decyzję środowiskową z rygorem natychmiastowej wykonalności wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

— Jest zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury Plan Generalny i promesa zezwolenia na założenie lotniska z Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Co ważne dla finansowania projektu, przyjęty jest drugi etap Programu Wieloletniego, który obejmie lata 2024 – 2030. Gwarantuje on bowiem środki niezbędne do kontynuacji prac projektowych oraz przeprowadzenia robót budowlanych Portu Lotniczego CPK, a także związanych z tym kluczowych inwestycji — wskazał rzecznik.

Program Dobrowolnych Nabyć

W informacji przekazano ponadto, że w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) spółka pozyskała blisko 1100 hektarów terenu, a do PDN zgłosiło się ponad 1,3 tys. właścicieli posiadających prawie 3600 ha gruntów.

— To ponad 80 proc. nieruchomości zabudowanych z terenu pierwszego etapu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego — podkreślono.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany.

Spółka CPK zapowiada, że lotnisko, według harmonogramu, ma być gotowe w połowie 2027 roku, a rok później lądować mają tam pierwsze samoloty.

