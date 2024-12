Marznące opady powodujące gołoledź. Jest alert IMGW dla części Mazowsza RDC 09.12.2024 15:04 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami dla południowej i wschodniej części województwa mazowieckiego. Synoptycy prognozują słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki lokalnie powodujące gołoledź. W najbliższych dniach temperatura na Mazowszu będzie w okolicach zera.

Marznące opady na Mazowszu - jest alert IMGW (autor: pixabay)

Dziś w nocy na Mazowszu będą występowały marznące opady. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał I stopnia dla południowej i wschodniej części województwa.

— Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki, które lokalnie będą zamarzać, powodując gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 23:00 dziewiątego grudnia do godziny 12:00 dziesiątego grudnia — mówi rzecznik IMGW Ewa Łapińska.

W najbliższych dniach temperatura na Mazowszu będzie w okolicach zera. W przyszłym tygodniu synoptycy prognozują nawet 6 stopni Celsjusza.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OBSZARU OBJĘTEGO OSTRZEŻENIAMI IMGW

Prognoza pogody na 9 i 10 grudnia

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa wschodnia pozostanie na skraju wyżu znad Rosji, północna i zachodnia część kontynentu będą pod wpływem wyżu znad Atlantyku. Nad pozostałym obszarem Europy dominować będą niże, w tym rozległy niż znad Włoch. Polska będzie w zasięgu oddziaływania zatoki wspomnianego niżu. Ze wschodu przemieszczać się będzie front atmosferyczny, za którym napłynie masa cieplejszego powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie atmosferyczne będzie wzrastać.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W poniedziałek zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, mżawki i deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Początkowo na południu województwa śląskiego i małopolskiego opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 1 st. C na północnym wschodzie, około 3 st. C, 4 st. C na przeważającym obszarze kraju do 6 st. C na północnym zachodzie, chłodniej w obszarach podgórskich, około -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem wiatr okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, przeważnie z sektora północno-wschodniego. Wysoko w górach wiatr dość silny, w Sudetach porywy do 70 km/h, a w Tatrach i Bieszczadach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a nad morzem także deszczu. Na południu miejscami suma opadów wyniesie do 15 mm. Temperatura minimalna od minus 1 st. C do 2 st. C, chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, około minus 3 st. C, a cieplej nad morzem, 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h, będzie powodował miejscami zawieje śnieżne.

We wtorek zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu, nad morzem i krańcach wschodnich także deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 0 st. C do 2 st. C, w rejonach podgórskich około minus 1 st. C, nad samym morzem około 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 75 km/h, będzie powodował miejscami zawieje śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie całkowite. Okresami, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, słabe opady deszczu lub mżawki. Rano możliwe silne zamglenie. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem, śniegu lub mżawki. Temperatura minimalna 0 st. C. Lokalnie nawierzchnie dróg i chodników śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem, śniegu lub mżawki. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Czytaj też: „Na psa urok” w Polskim Radiu RDC. Tomek i Mulan szukają nowego domu