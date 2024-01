Silny wiatr nad częścią Mazowsza. Są ostrzeżenia IMGW [SPRAWDŹ]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. Alerty będą obowiązywać od godziny 22:00 w piątek do godziny 14 w sobotę. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.