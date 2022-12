Ślisko na Mazowszu. Oblodzone ulice, chodniki i perony RDC 20.12.2022 06:29 Ślisko na drogach Mazowsza. Oblodzone są ulice, chodniki i perony, między innymi w Warszawie. Działamy na pełnych obrotach - mówi Zofia Kłyk z Zarządu Oczyszczania Miasta.

Ślisko na ulicach i chodnikach (autor: RDC)

Służby oczyszczania Warszawy w akcji. 170 posypywarek działa na tych ulicach, którymi kursują autobusy miejskie. To w sumie 1600 km stołecznych dróg. Pozostałe są oczyszczane m.in. na zlecenie urzędów dzielnic.

Równolegle na tych terenach dla pieszych, za które odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta, pracują ekipy porządkowe.

- Działamy na pełnych obrotach - mówi Zofia Kłyk z Zarządu Oczyszczania Miasta. - Na chodnikach działają ekipy, które zabezpieczają chodniki przed śliskością, posypując je piaskiem i solą. Zarząd Oczyszczania Miasta dba w sumie o 3,5 mln m kw. chodników. Są to schody, kładki, przystanki, dojścia do stacji metra - wyjaśnia.





Wszelkie miejsca w których potrzebna jest interwencja można zgłaszać na 19 115.

Mieszkańcy Warszawy od rana próbują dotrzeć do pracy czy szkoły, ale jak słyszymy - nie jest łatwo.

Bardzo ślisko jest np. na peronach w Warszawie.

ZOM apeluje do pozostałych zarządców o zadbanie o bezpieczeństwo mieszkańców.

Taki obowiązek mają w Warszawie:

- zarządcy osiedli i chodników przylegających do nieruchomości,

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – drogi ekspresowe na terenie stolicy, część chodników, schodów oraz most Południowy im. Anny Jagiellonki i most gen. Stefana Grota-Roweckiego,

- urzędy 18 dzielnic – 2100 km ulic, którymi nie kursują autobusy i 2 mln m kw. chodników wzdłuż tych dróg,

- Zarząd Terenów Publicznych na wybranych terenach Dzielnicy Śródmieście,

- Zarząd Praskich Terenów Publicznych na wybranych terenach Dzielnicy Praga-Północ,

- Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w zakresie alejek i chodników w parkach i wokół nich.

Ocieplenie w całej Polsce

Jak przekazała Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, we wtorek Polska znajdzie się na skraju zatoki niżowej znad Atlantyku. Od zachodu napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie, a ciśnienie atmosferyczne zacznie spadać.

- We wtorek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na południu i południowym zachodzie. Tam też na ogół bez opadów, za wyjątkiem południa Podkarpacia, gdzie prognozowany jest słaby deszcz, który nad ranem może być marznący. Na pozostałej części kraju opady deszczu, który we wschodniej połowie kraju może marznący i powodujący gołoledź. Nad ranem możliwe silne zamglenia. Temperatura od zera na wschodzie i południu, około 2 w centrum do 8 stopni Celsjusza w Beskidach. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, lokalnie na południu w porywach osiągający do 70 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach może wiać z siłą do 80 km/h, a w Bieszczadach do 100 km/h - powiedziała Dorota Pacocha z IMGW-PIB.

W nocy na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, także marznące i osadzające szadź. Poza południem zachmurzenie duże i wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna na północy i w centrum od minus jednego do plus trzech, a nad morzem do pięciu stopni Celsjusza. W południowej części, gdzie będą przejaśnienia, temperatura wyniesie od minus 7 do zera. Wiatr umiarkowany, nad morzem i na Podkarpaciu dość silny, porywisty. W górach może osiągać prędkość do około 80 km/h.

