Dzień Dziecka na Mazowszu. Jakie atrakcje czekają na najmłodszych? RDC 01.06.2023 10:29 Z okazji Dnia Dziecka w województwie mazowieckim przygotowano masę atrakcji. Na najmłodszych czekają występy artystyczne, warsztaty graficzne, saperskie szukanie cukierków, zjeżdżalnie czy park rozrywki. Co dziś robić w Płocku, Ciechanowie czy Siedlcach?

Dzień dziecka na Mazowszu! Przygotowano atrakcje dla najmłodszych. (autor: pexels)

Dziś Dzień Dziecka. Został on ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Czego z okazji dzisiejszego święta życzą sobie najmłodsi? O to zapytała reporterka Radia dla Ciebie Beata Głozak. Wśród uczniów siedleckiej „Jedynki” pojawiały się odpowiedzi takie jak: telefon, zabawki czy słodycze.

Na Mazowszu przygotowano masę atrakcji dla najmłodszych. Występy artystyczne, spektakle, zajęcia plastyczne i sportowe oraz spotkania ze średniowiecznymi rycerzami, to tylko nieliczne rozrywki, jakie czekają na dzieci w województwie mazowieckim.

Płock

Płocka Galeria Sztuki już w południe zaprosi najmłodszych najpierw do oglądania plenerowej wystawy „Jerzy Nowosielski dzieciom”, a następnie na warsztaty plastyczne.

— Później zaprosimy wszystkich chętnych do twórczych działań. To będą warsztaty, podczas których z pewnością będziemy się świetnie bawić. Efektem końcowym będzie samodzielnie wykonana grafika. Będziemy zachęcali do poznania się z taką dziedziną sztuki, jaką jest grafika artystyczna z różnymi technikami graficznymi — mówi dyr. Alicja Wasilewska

Będzie także loteria fantowa, w której każdy może coś wygrać. Na festyn zaprasza także Młodzieżowy Dom Kultury. Na ul. Tumskiej stanie scena, na której zaprezentują się nasi podopieczni.

— Będą występy artystyczne naszych dzieci. Będą występy taneczne, wokalne i oczywiście animacje plastyczne i sportowe — zapowiada dyr. Litosława Koper.

Wielką sportową imprezę dla uczniów i rodziców z udziałem płockich gwiazd piłki ręcznej organizuje już od 9:00 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika.

Festyn w płockim MDK rozpocznie się o godzinie 16:00.

Liw

Wielka impreza edukacyjna z okazji dnia dziecka dzisiaj też na Zamku w Liwie. O godzinie 10:00 rozpoczęła się tam druga edycja Festiwalu Humanitas. Imprezie przyświecać będzie motto: „Nauka, Sztuka, Doświadczenie”.

— Nawiązujemy do renesansowych tradycji na Zamku. Renesansowy, wszechstronny ideał osobowości. Bardzo dbamy o dzieci. Będą warsztaty przyrodnicze, naukowe, historyczne. Współpracujemy między innymi z Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym. Edukacja i instytucje kultury to jest wspaniała para — zaprasza dyrektorka Muzeum Eliza Czapska.

Atrakcje na zamku będą się odbywały od 10:00 do 20:00. Wstęp jest wolny.

Ciechanów

Dzień Dziecka w Ciechanowie potrwa natomiast aż 4 dni. Dla najmłodszych przygotowano atrakcje wojskowe, wędkarskie, bajkowe i naukowe.

Dzisiaj „Dzień z Mundurem”. Rzeczniczka 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie Elżbieta Obrębska, zaprasza do jednostki wojskowej już od godziny 10:00.

— Tego dnia nasi mali goście będą mogli zapoznać się ze sprzętem oraz uzbrojeniem żołnierzy, wsiąść do wozów strażackich, policyjnych, a także wziąć udział w licznych konkurencjach sportowych i grach terenowych. Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci będzie: saperskie szukanie cukierków, malowanie twarzy oraz pokaz klas mundurowych — zapowiada Obrębska.

Na animacje, gry i zabawy z kolei zaprasza Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki

— Zabawy z nagrodami, filmy animowane w kinie, będą także zjeżdżalnie i park rozrywki. O godzinie 18:00 zapraszamy na wspaniały spektakl „Walt Disney World” w wykonaniu formacji artystycznej FreakShow. To wszystko oczywiście za darmo — mówi Wojciech Garliński z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki.

W PCKiSZ Dzień Dziecka będzie trwał od godziny 16:00 do 19:00.

Z kolei w sobotę 3 czerwca na terenie miejskiego kąpieliska „Krubin” odbędzie się Rodzinny Piknik Wędkarski. W niedzielę w Parku Nauki Torus pod wieżą ciśnień pojawi się kreatywny plac zabaw.

Region radomski

O atrakcje z okazji Dnia Dziecka zadbano również w powiecie radomskim.

Wioska indiańska, konkurencje strzeleckie, czy pokazy tańców — takie atrakcje zaplanowano dzisiaj dla dzieci w grójeckim Ogródku Jordanowskim. Start o godzinie 15:00. Będą dmuchańce i szkółka rolkarska.

Moc atrakcji czeka na najmłodszych także jutro nad zalewem na Borkach w Radomiu. Od godziny 16:00 będzie można wziąć udział w grze planszowej, poskakać na trampolinach czy zobaczyć zdalnie sterowane samochody. Oprócz tego zaplanowano także ściankę wspinaczkową i pokazy sztuki cyrkowej. Zabawa potrwa do 21:00.

W niedzielę 4 czerwca odbędzie się również Dzień Dziecka na zamku w podradomskiej Iłży.

— W tym dniu dzieci będą mogły uczestniczyć w żywych lekcjach historii, słuchać opowieści mężnych, średniowiecznych rycerzy, nauczyć się władać mieczem, strzelać z łuku, przymierzać średniowieczne stroje, podziwiać muzykę dawną graną na żywo, oraz uczestniczyć w wielu różnych grach i zabawach — mówi Milena Kusztal z Centrum Kultury i Turystyki w Iłży.

Na zamek dzieci wchodzą za darmo. Zabawa potrwa od godziny 13:00 do 18:00.

Piknik z okazji Dnia Dziecka odbędzie się także nad zalewem w Szydłowcu. Od godziny 15:00 wesołe miasteczko, dmuchańce, konkursy, zabawy i animacje.

Łochów, Domanice i Siedlce

Impreza w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie rozpoczęła się o godzinie 9:00. Odbywa się na terenie szkoły podstawowej nr 3. W programie: występy artystyczne, spektakl teatralny w wykonaniu grupy „Pantominki” oraz koncert Julii Bieniek — finalistki The Voice Kids. Dodatkowo odbędą się warsztaty plastyczne i ceramiczne. Na miejscu pojawią się food tracki.

Z kolei o godzinie 17:00 rozpocznie się impreza na orliku w Domanicach pod hasłem „Dzień dziecka z Żakiem — wybieram sport”. Tu w programie wyścigi sprawnościowe, konkursy w rzucie karnym czy strzałów do celu. Będzie także mini turniej piłkarski, mecze pokoleniowe, a także quizy o szkodliwym działaniu używek i korzyściach z aktywności fizycznej.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A okazji Dnia Dziecka w Siedlcach oraz w Węgrowie imprezy odbędą się także w weekend. Będą to rodzinne pikniki.

